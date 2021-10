Nach Daten-Leak: Ist mein Account bei Twitch noch sicher?

Kanzlermacher in der Schweigespirale

Reden, ohne etwas zu sagen: Grüne und Liberale verraten in der Öffent­lich­keit so gut wie nichts über die Inhalte ihrer Gespräche. Das ist höchst ungewöhn­lich für das sonst so geschwät­zige politische Berlin, aber bislang sehr erfolg­reich. Heute beginnt die Ampel­phase – die Sondierungs­gespräche für eine Koalition mit der SPD gehen los.