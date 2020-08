Trump startet Account bei Tiktok-Konkurrent Triller

Anzeige

Donald Trump hat eine neue App für sich entdeckt: Seit Samstag ist der US-Präsident auf Triller aktiv. Die Plattform hat in den USA angesichts des drohenden Tiktok-Verbots in den vergangenen Wochen zahlreiche neue Nutzer für sich gewinnen können. Erfolgreiche Tiktok-Creators wie Noah Beck, Josh Richards und Griffin Johnson wechselten ebenfalls zu der App, die bereits seit 2015 auf dem Markt ist.

Unter den empfohlenen Accounts auf Triller wird Trump aktuell an erster Position gelistet. Nach vier Tagen zählt sein Account mehr als 60.000 Anhänger, das erste Video wurde mehr als 12 Millionen Mal gesehen. In dem 15-sekündigen Werbeclip preist Trump seine Social-Media-Fähigkeiten an: “Ich bin ein Profi in Sachen Technologie”, ist zu hören. “Niemand kann es machen wie ich. Niemand.”

Als Reaktionen unter dem kurzen Video finden sich vor allem negative Kommentare. “Wir wollen dich hier nicht”, schreibt eine Nutzerin. “Warum wird diese Plattform nicht auch verbannt?”, fragt ein anderer.

Triller im Rechtsstreit mit Tiktok

Zwischen der chinesischen App Tiktok und dem US-Pendant Triller lassen sich deutliche Gemeinsamkeiten ausmachen. So scrollen sich die Nutzer durch einen Feed aus kurzen Videoschnipseln, die mit Herzen markiert und kommentiert werden können. Beide Plattformen bieten Tools, mit denen sich Videos aufnehmen, zusammenschneiden und bearbeiten lassen. Erst im vergangenen Monat hatte Triller Tiktok wegen einer Patentverletzung verklagt. Das Patent umfasst eine Funktion, mit der Videos erstellt und mit einer passenden Audiospur synchronisiert werden können.

Von Trumps angestrebten Tiktok-Verbot erhofft sich Triller-CEO Mike Lu weitere Erfolge für seine Plattform. “Wenn Tiktok gesperrt wird, werden wir wahrscheinlich seinen Platz einnehmen”, zitiert ihn “USA Today”. Am Wochenende nachdem Trump seine Exekutivanordnung gegen Tiktok verhängt hatte, seien die Server “regelrecht explodiert”, so Lu weiter. Auch in Indien, wo Tiktok bereits Ende Juni verboten wurde und aus den Stores flog, nimmt die Triller-App weiter an Fahrt auf. Hier landete die Anwendung in den vergangenen Wochen auf den ersten Plätzen der Downloadcharts. Nach einem Monat wurde die App mehr als 40 Millionen Mal heruntergeladen.