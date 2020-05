Tony Hawk’s Pro Skater feiert Comeback: Neuauflage kommt für aktuelle Konsolen

Anzeige

Anzeige

Mehr als zwanzig Jahre ist es her, dass Tony Hawk’s Pro Skater 1 und 2 auf dem Markt erschienen. Im Jahr 1999 wurde der erste Teil veröffentlicht, der unter anderem für die Playstation 1 und Nintendo 64 erhältlich war. Es folgten mehr als 15 weitere Fortsetzungen und Spin-Offs des erfolgreichen Games.

Die Spiele, die im Namen des erfolgreichen US-Skate-Profis veröffentlicht wurden, richteten sich an die damals sehr aktive Skater-Szene. Spieler konnten ihre Tricks nun auch auf der Konsole erproben, an Contests teilnehmen oder einfach so durch die urbane Umgebung rollen.

Altbekannte Kulisse mit neuer 4K-Grafik

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Nun haben die Entwickler Activision und Vicarious Vision konkrete Pläne für eine Neuauflage des Klassikers bekannt gegeben. Die ersten beiden Ausgaben werden neu aufgelegt und in die moderne Zeit übertragen. Das klassische Look and Feel des Spiels soll dabei aber nicht verloren gehen. Vielmehr wollen die Entwickler dem Game mit 4K-Grafik neuen Charme verpassen. Tony Hawk war selbst an der Entwicklung der Remaster-Versionen beteiligt, wie “GamePro” berichtet.

Spieler erwarten die typischen Locations und Maps, die an Los Angeles und Umgebung erinnern. Auch bei der Auswahl der Charaktere und beim Soundtrack orientieren sich die Studios am Original mit Künstlern wie Bad Religion, Rage Against The Maschine und Papa Roach.

Die Entwickler haben zudem neue Features wie Tricks und versteckte Geheimnisse integriert. Neu ist auch ein Multiplayer-Modus, der lokal und online verfügbar sein wird. Am 4. September 2020 erscheinen die beiden Spiele für die Xbox One, Playstation 4 und den PC.