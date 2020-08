Anzeige

Hannover/Redwood City. Der US-amerikanische Soft- und Hardwarehersteller Oracle hat offenbar Interesse an der Übernahme der chinesischen Video-App Tiktok bekundet – konkret geht es um die Geschäfte in den USA, Kanada, Australien und Neuseeland, berichtet die “Financial Times”. Demnach soll es bereits Gespräche zwischen Oracle-Chef Larry Ellison und ByteDance, der Muttergesellschaft von Tiktok gegeben haben. Damit macht Oracle Microsoft Konkurrenz im Poker um die beliebte Video-Plattform.

Namhafte Interessenten für Tiktok

Auslöser war US-Präsident Donald Trump, er setzte ByteDance am Freitag (14. August) eine 90-tägige Frist, das US-Geschäft von Tiktok zu verkaufen. Die amerikanische Regierung fürchtet, dass Daten von US-Amerikanern chinesischen Behörden zugespielt werden – dies dementierte Tiktok.

Laut der Financial Times ist Oracle-Chef Ellison ein bekennender Unterstützer von Trump. Unklar ist, ob ihm das Vorteile beim Erwerb von Tiktok einbringen wird. Sicher ist, dass auch Microsoft um die Video-App buhlt, das Unternehmen bestätigte Gespräche mit ByteDance. Der Financial Times nach hatte auch Twitter ein frühes Interesse, jedoch wird hier angezweifelt, dass das Unternehmen den Deal finanziell stemmen könnte.