Tiktok Kitchen: Videoapp will künftig Essen ausliefern

Auf kaum einer anderen Plattform haben sich in diesem Jahr Rezepte und Food-Trends so schnell verbreitet wie auf Tiktok. Dieses Essen soll man sich nun sogar fertig nach Hause bestellen können. Dafür hat der Kurzvideo-Dienst vom chinesischen Unternehmen ByteDance eine Kooperation mit Virtual Dining Concepts angekündigt. Das Medienunternehmen Bloomberg hatte darüber berichtet.

Demnach sollen bis Ende 2022 in den USA mehr als 1000 Tiktok-Restaurants an den Start gehen. Essen wird es allerdings nur per Lieferung geben, Vor-Ort-Angebote sind bisher nicht geplant. Dafür nehmen bestehende Restaurants die viralen Gerichte in ihr Lieferangebot mit auf. Zu den Lokalen, in denen Tiktok Kitchen arbeiten wird, gehören nationale Ketten wie Buca di Beppo und Bertucci‘s.

Wechselndes Angebot und Trend-Speisekarte

Basierend auf den viralen Food-Trends der App wird es eine Speisekarte von Tiktok-Kitchen geben, die alle viertel Jahr wechselt. Gehen neue Gerichte viral, ist die Wahrscheinlichkeit also hoch, dass sie mit in das Angebot aufgenommen werden, heißt es bei Bloomberg. Möglicherweise bleiben beliebte Gerichte wie die Baked Feta Pasta oder die Pasta Chips aber auch dauerhaft auf der Speisekarte.

Noch sei nicht klar, wie Tiktok die Urheberschaft bestimmter Gerichte regeln wird. Bei vielen der Rezepte ist nicht bekannt, wer sie erfunden hat – einige können aber auf bestimmte Tiktok-Nutzende zurückgeführt werden. Die Gewinne von Tiktok Kitchen sollen laut Tiktok den Erfindern der Rezepte zukommen, um „vielversprechende kulinarische Talente auf der Plattform zu unterstützen“.