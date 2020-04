“The Last of Us Part 2”: Sony bestätigt Launch-Termin für PS4-Exklusiv-Hit

Anzeige

Fans von Joel und Ellie können es kaum erwarten: Im Jahr 2013 veröffentlichte Sony mit “The Last of Us” auf der Playstation 3 ein Survival-Horror-Spiel, das Fachpresse und Spieler weltweit begeisterte. 2014 erschien die Remastered-Version für die PS4. Die Veröffentlichung von Teil 2 als eines der letzten großen Spiele der PS4-Ära war eigentlich für dieses Frühjahr angekündigt. Doch dann kam Corona und Sony verschob das Spiel auf unbestimmte Zeit. In vielen Foren machte sich Enttäuschung breit - schließlich wird die PS5 für Ende des Jahres erwartet.

“The Last of Us Part 2”: Fans erwartet stimmungsvoller Titel

Doch jetzt ist Aufatmen angesagt: Wie Sony auf dem Playstation-Blog bestätigte, steht “The Last of Us Part 2” bereits in den Startlöchern. Am 19. Juni kommt das Spiel in den Handel. In ersten Trailern konnten sich Fans bereits ein Bild vom Titel machen. Der Spieler schlüpft in die Rolle von Ellie, die mittlerweile 19 Jahre alt ist, und sich auf einem Rachefeldzug durch das von einer Pandemie gezeichnete Amerika befindet. Ziehvater Joel aus Teil 1 kommt im Spiel ebenfalls vor. In welcher Rolle, ist allerdings noch unklar. Fans dürfen sich - zumindest legen die Trailer das Nahe - wieder auf einen stimmungsvollen Titel freuen. Bereits Teil 1 begeisterte auf der PS3 mit dichter Atmosphäre, gut gezeichneten Charakteren und einer emotionalen Geschichte.

“Ghost of Tsushima”: Spiel reizt PS4-Hardware voll aus

Sony bestätigte ebenfalls das Release-Datum eines weiteren Exklusiv-Spiels: Am 17. Juli erscheint “Ghost of Tsushima” für die Playstation 4. Das Open-World-Spiel wirft Spieler ins Japan des Jahres 1274. Hauptfigur ist der Sumarai Jin Sakai, der auf der Insel Tsushima gegen Invasoren aus der Mongolei kämpft. Optisch macht der Titel auf der PS4 Pro einiges her und dürfte die letzten Leistungsreserven aus der inzwischen betagten Hardware quetschen.

Beide Spiele richten sich an Erwachsene und dürfen erst an Kunden ab 18 Jahren verkauft werden.

RND/fh

