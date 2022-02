„Elden Ring“ im Test: ein Meisterwerk, das nachhaltig prägen könnte

Anzeige

Als 2009 mit „Demon‘s Souls“ das erste Spiel jenes Subgenres, das Jahre später als „Souls-like“ bezeichnet werden sollte, erschien, ahnte noch niemand, welche Popularität die knüppelharten Action-Rollenspiele des japanischen Entwicklers From Software einmal genießen würden. Nach drei „Dark Souls“-Teilen, „Bloodborne“ und „Sekiro“ ging der Start des nun erschienenen „Elden Ring“ mit einem gewaltigen Hype einher. Ein Hype, der für viel Enttäuschung hätte sorgen können. Derartigen Befürchtungen aber erteilt das fertige Spiel ein Abfuhr. Denn „Elden Ring“ ist schlicht und ergreifend ein Meisterwerk geworden.

Getreu dem Motto „Never change a running system“ bleibt From Software der etablierten „Souls-like“-Formel treu und schickt die Spielerinnen und Spieler in eine düstere Fantasy-Welt voller Gefahren, Fallen, Geheimnisse, Mysterien und monströser Bosse. Besiegte Feindinnen und Feinde hinterlassen Runen, die zum Aufleveln sowie als Währung bei Händlern dienen und beim Ableben des eigenen Charakters, was aufgrund der unnachgiebigen Gegnerinnen und Gegner sehr oft geschieht, an Ort und Stelle liegen bleiben. Dann bleibt nur ein Versuch, um sie wieder einzusammeln, andernfalls sind sie verloren.

Screenshot aus dem Spiel „Elden Ring“: Im Spiel lassen sich viele Orte erkunden, darunter auch Höhlen. © Quelle: From Software

Weite Spielwelt lädt zum selbstständigen Erkunden ein

Neu ist, dass sich From Software an eine offene Spielwelt wagt. Wo die bisherigen Spiele des Studios durch eine sehr gute, weil weitestgehend lineare Spielerführung glänzten, laden die gewaltigen Weiten der „Zwischenlande“ nun zum freien Erkunden ein. Doch anstatt wie etwa in „Assassin‘s Creed“ die Karte mit Fragezeichen zuzukleistern, sind es rein visuelle Wegpunkte in der Spielwelt, die besuchenswerte Orte markieren, und diese von „Zelda: Breath of the Wild“ inspirierte Art der Spielerführung ist auf Anhieb perfekt gelungen: Ruinen, riesige Bäume, Burgen und kleine Hütten markieren Punkte, an denen es stets etwas Lohnenswertes zu entdecken gibt.

Durch eine Reihe von vielen kleinen Neuerungen öffnet From Software zudem sein Spielprinzip für eine größere Zielgruppe, denen die bisherigen „Souls“-Spiele zu unzugänglich waren. So gibt es nun bessere Tutorials, ein bequemeres Schnellreisesystem, Crafting von Heil- und Angriffsgegenständen oder auch Geister, die sich neben anderen Spielerinnen und Spielern rufen lassen, um im Kampf gegen die harten Bosse zu unterstützen. Das Erkunden von optionalen Gebieten und Dungeons macht das Spiel deutlich leichter, ohne dass dies dem nach wie vor hohen Anspruch von „Elden Ring“ abträglich wäre. Denn noch immer – und damit unterscheidet sich das Spiel von vielen Open-World-Titeln – nimmt From Software seine Spielerinnen und Spieler nicht an der Hand, sondern gibt ihnen viel Eigenverantwortung und fordert sie sowohl in den Kämpfen als auch bei der Erkundung und der Entschlüsselung der mysteriösen, kryptischen Story, für die „Game of Thrones“-Autor George R. R. Martin die Grundlage schrieb.

Screenshot aus dem Spiel „Elden Ring“: Ein Pferd hilft, um durch die beinahe endlosen Weiten des Spiels zu gelangen. © Quelle: From Software

Kleine Fehler zerstören nicht die Faszination

Dessen Arbeit ist zusammen mit dem großartigen Gegner- und Welten-Design mit seinen atemberaubenden Panoramen der Hauptgrund dafür, dass „Elden Ring“ von Beginn an eine den Entdeckerdrang befördernde, unheimliche Faszination ausübt, jeden Winkel dieser Welt erkunden und meistern zu wollen. Dabei ist das Spiel nicht frei von Fehlern: So bestehen etwa die vielen kleinen Dungeons aus den gleichen Versatzstücken, Mini-Bosse wiederholen sich, die Multiplayer-Funktion ist noch immer zu kompliziert, und technisch fallen einige Kinderkrankheiten wie Bildrateneinbrüche auf. Angesichts der qualitativen wie quantitativen Güte dieses Epos ist das aber nicht mehr als Makulatur. „Elden Ring“ ist ein Meisterwerk und könnte das „Skyrim“ der 2020er werden: ein Werk, das die Spielelandschaft nachhaltig prägt, noch über Jahre hinweg gespielt und – hoffentlich – erweitert wird.