Anzeige

Anzeige

Bonn. Im Mobilfunknetz der Telekom ist es in Teilen Deutschlands in der Nacht zum Dienstag zu Störungen gekommen. Berichten der Internetportale allestoerungen.de und netzwelt.de zufolge meldeten Telekom-Kunden Probleme mit dem Mobilfunkempfang und mit dem mobilen Internet. Auch am frühen Dienstagmorgen berichteten noch zahlreiche Nutzer von Problemen.

Betroffen waren demnach unter anderem die Großräume Berlin, Hamburg, Frankfurt und München. Auch im Kurznachrichtendienst Twitter meldeten in der Nacht Nutzer Probleme.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Telekom arbeitet an Lösung

Auf Twitter teilte die Telekom am Dienstagmorgen mit, man habe eine Störung im Mobilfunknetz und arbeite an einer Fehlerbehebung. Laut dem Unternehmen verbessere sich das Netz fortlaufend.

Umfangreiche Störungen auch bei der US-Tochter

Anzeige

In der Nacht zum Dienstag (deutscher Zeit) ist es auch im Mobilfunknetz der amerikanischen Telekom-Tochter T-Mobile US zu umfangreichen Störungen gekommen. Technologie-Chef Neville Ray schrieb auf Twitter, man arbeite daran, Telefonie und mobilen Datenverkehr wieder völlig herzustellen. Er rief dazu auf, Alternativen wie den Messengerdienst WhatsApp zu verwenden.

In den USA waren nach Angaben Rays T-Mobile-Nutzer im ganzen Land betroffen. Das Unternehmen war zunächst nicht für weitere Fragen zu erreichen. Die beiden anderen großen Mobilfunkanbieter in den USA, AT&T und Verizon, erklärten, in ihren Netzen gebe es keine Probleme.