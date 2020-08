Störung bei Gmail heute: Nutzer melden Probleme beim Versenden von Mails mit Anhang und Abruf von Dateien

Anzeige

Aktuell melden Nutzer mehrerer Google-Dienste Probleme beim Abruf der Seiten. Auf Twitter und unter dem Meldeportal allestörungen.de berichten Anwender von Ausfällen. Demnach sind etwa Dateien über den Service Google Drive nicht abrufbar. Ein anderes Problem betrifft demnach Gmail. Hier können einige Nutzer keine Emails mit Anhängen mehr verschicken. Eine Vielzahl der Fälle wurde in Großbritannien, Australien und Singapur gemeldet. Aber auch für Deutschland liegen mittlerweile einige Meldungen vor.

Störungen bei Drive, Docs und anderen Google-Services

Google hat die Störungen in seinem Status-Dashbord für die G Suite-Dienste bestätigt. Demnach komme es bei den Diensten Gmail, Drive, Docs, Groups, Chat, Meet, Notizen und Voice zu Problemen.

Das Unternehmen selbst sucht derzeit nach einer Lösung. “Wir untersuchen zurzeit Berichte zu einem Problem mit Gmail. Weitere Einzelheiten geben wir in Kürze bekannt”, heißt es in der Beschreibung. Zudem verspricht Google ein zeitnahes Update mit weiteren Informationen zum Ausfall. Die Probleme hatten am frühen Donnerstagmorgen begonnen.