Instagram-Funktion soll Nutzende künftig über Ausfälle informieren

Menlo Park. Nach dem jüngsten mehrstündigen Totalausfall will Instagram Nutzerinnen und Nutzer testweise über größere Störungen informieren. Die Funktion werde zunächst in den USA ausprobiert und könnte danach auch in anderen Ländern eingeführt werden, kündigte die zu Facebook gehörende Foto-Plattform in der Nacht zum Dienstag an. Es solle nicht bei jedem Ausfall oder technischen Problem eine Benachrichtigung geben, schränkte Instagram in einem Blogeintrag ein. „Aber wenn wir sehen, dass Leute verwirrt sind und nach Antworten suchen, werden wir entscheiden, ob so etwas für Klarheit sorgen könnte.“

Am Montag vergangener Woche waren in einem beispiellosen Ausfall alle Facebook-Dienste für rund sechs Stunden vom Netz gegangen. Facebook erklärte die Störung mit einem Konfigurationsfehler. Am Freitag konnten dann viele Nutzerinnen und Nutzer erneut nicht auf Facebook-Angebote zugreifen, das Ausmaß der Störung war aber deutlich geringer.

Benachrichtigungen von den Apps würden den Nutzenden das Leben leichter machen: Jetzt ist man oft nicht sicher, ob es eine Störung bei dem Dienst gibt oder ob man selber ein technisches Problem hat.