Störung bei der Telekom: Besonders im Homeoffice Arbeitende betroffen

Anzeige

Anzeige

Störung bei der Telekom: Zahlreiche Menschen haben sich auf Twitter über Ausfälle beklagt. Die Telekom bestätigte den Vorfall: „Derzeit gibt es Probleme bei der Nutzung von Microsoft-Office 365 Produkten inkl. Nutzung von Webex. Microsoft Webdienste über Telekom Zugang sind beeinträchtigt, Kunden im Festnetz können derzeit keine Microsoftdienste nutzen“, twitterte das Unternehmen.

Auch auf der Webseite www.allestörungen.de häufen sich Meldungen über Ausfälle bei dem Kommunikationsunternehmen. Besonders für Menschen, die im Homeoffice arbeiten, ist die Störung problematisch.

Anzeige

Störung zwischen Servern von Microsoft und Telekom?

Technik und IT seien bereits an der Fehleranalyse dran, erklärt die Telekom. In einigen Fällen könne ein Neustart des Routers das Problem beheben, insbesondere bei Privatkundinnen und -kunden.

Viele Hinweise würden darauf hin deuten, dass es eine Störung bei der Netzverbindung zwischen Server der Telekom und denen von Mircrosoft gebe, schreibt „Der Spiegel“. Bestätigungen für diese Vermutung gebe es aber noch keine. Auch die Ursache des Problems sei bisher unklar – und ebenso, wie lange die Störung dauert.