State of Play: Sony informiert am 25. Februar im Stream über neue Games

Anzeige

Anzeige

Welche PS5- und PS4-Titel werden in nächster Zeit veröffentlicht, was ist in Planung, und auf welche neuen Features dürfen sich Playstation-Spieler zukünftig freuen? Das und mehr will die State of Play von Sony in einem neuen Livestream-Format beantworten, das seit März 2019 in unregelmäßigen Abständen erscheint.

Wann startet die State of Play?

Die nächste State of Play startet am Donnerstag, 25. Februar, um 23 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die Show wird etwa 30 Minuten dauern.

Anzeige

Was gibt es bei State of Play zu sehen – und was nicht?

Sony verspricht auf seinem Blog Neuigkeiten und Einblicke in zehn Spiele, die für PS4 und PS5 erscheinen. „Darunter sind Neuankündigungen und Informationen zu einigen der Third-Party- und Indie-Titel, die ihr zuletzt im Rahmen der PS5-Präsentation im Juni gesehen habt”, schreibt das Unternehmen.

Worauf Gamer sich einstellen sollten: Neuigkeiten zu Playstation-Hardware oder zu geschäftsorientierten Themen werde es nicht geben. „Wir konzentrieren uns ganz allein auf großartige Spiele, die in den kommenden Monaten erscheinen”, schreibt Sid Suhman vom Kommunikationsteam.

Anzeige

State of Play im Livestream und auf Youtube und Twitch

Die State-of-Play-Show können Sie auf dem Youtube-Kanal von Sony anschauen:

Ebenfalls zu sehen gibt es das Event auf Twitch:

State of Play auf Twitch

Was ist die State of Play von Sony?

Anzeige

State of Play ist ein Livestream-Format, mit dem Sony einen regelmäßigen Überblick über kommende Spiele und sonstige interessante Ankündigungen rund um seine Playstation bieten möchte. Darunter fallen zum Beispiel aktuelle Trailer, bisher nicht gezeigtes Gameplay-Material oder Informationen zu anderen Diensten von Playstation. Die State of Play soll in regelmäßigen Abständen über das gesamte Jahr verteilt stattfinden.

Highlights der State of Play vom 25. Februar 2021

Die Highlights der State of Play werden wir im Anschluss der Sendung hier eintragen.