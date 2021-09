Spitzentechnik zum Mittelklasse-Preis: Die neuen Motorola Edge Produkte im Test

Anzeige

Berlin. Die US-Mobilfunkmarke Motorola ist in Südamerika besonders populär. Zwar gehört der Mobilfunkpionier aus Chicago seit Jahren zum chinesischen Lenovo-Konzern, das hat der Popularität der Marke in Mexiko, Brasilien und anderen lateinamerikanischen Ländern aber keinen Abbruch getan. Auch weil Motorola es in der Vergangenheit geschafft hatte, Technik-Innovationen wie 5G-Mobilfunk auch für weniger Geld auf den Markt zu bringen als Samsung, Huawei oder Apple.

Bei der neuen Produktfamilie Edge 20 wagt sich Motorola in eine höhere Preisregion vor. Die drei Varianten überschreiten zum Teil lateinamerikanische Preise, liegen in Europa aber mit 350 bis 700 Euro noch unter der Schmerzgrenze. Von wenigen Ausnahmen abgesehen gibt es Spitzentechnik zum Mittelklasse-Preis. Ein Praxistest des Motorola Edge 20 mit und ohne Pro sowie des Edge 20 Lite.

Starke Kontraste, aber ausbaufähige Schärfe

Wer große Displays mag, wird alle drei Modelle lieben. Der Bildschirm ist mit 6,7 Zoll riesig und hat ein schlankes 20:9-Format. Im Alltag überzeugt der OLED-Bildschirm mit starken Kontrasten und ausgewogenen Farben. Die Schärfe des Bildes ist bei einer Pixeldichte von 385 ppi aber nicht überragend. Mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hertz stellt das Spitzenmodell Edge 20 Pro auch Oberklasse-Geräte wie das iPhone 12 in den Schatten - allerdings bei ziemlich hohem Stromverbrauch.

Wem das Display immer noch nicht groß genug ist, weil man eine Präsentation vorführen oder einen Film anschauen möchte, kann einen externen Monitor anschließen. Motorola nennt das „Ready for“ und ermöglicht damit nicht nur das Spiegeln des Displays, sondern auch jeweils einen Modus für Games, Filme, Videochats oder einen mobilen Desktop zum Arbeiten. Das dafür notwendige HDMI-Kabel liegt dem Motorola Edge 20 Pro bereits bei.

Detaillierte Fotos dank Ultra-Pixel-Technologie

Alle drei Modelle sind mit einer 108-Megapixel-Hauptkamera (Blendef/1.9) ausgestattet. Sie liefert ausgezeichnete Fotos mit natürlichen Farben und einer ausgewogenen Belichtung. Auch die Kontraste überzeugen. Der Kamerasensor unterstützt die sogenannte Ultra-Pixel-Technologie, bei der neun herkömmliche Pixel zu einem großen Ultra-Pixel zusammengefasst werden. Motorola verspricht dadurch eine verbesserte Lichtempfindlichkeit. In der Praxis sorgt das für detaillierte Fotos auch bei wenig Licht.

Das Motorola Edge 20 Pro verfügt mit einem Teleobjektiv, einer Ultraweitwinkellinse und einer Makrolinse über die üppigste Kamera-Ausstattung. Das Teleobjektiv arbeitet in Periskop-Stil, leitet also das eingefangene Licht im 90-Grad-Winkel um. Damit bietet es eine fünffache optische Vergrößerung, die dank einer optischen Stabilisierung auch gut verwendet werden kann, ohne die Fotos zu verwackeln.

Die Frontkamera des Motorola Edge 20 mit ihren 32 Megapixeln hat einen Videostabilisierungsmodus und kann - wer's mag - auch Gesichter aufhübschen. © Quelle: Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Akku hält auch bei intensiver Nutzung Stand

Per Software bietet das Pro-Modell sogar einen 50-fachen Superzoom. Der kann aber eigentlich nur mit einem Stativ verwendet werden. Ab Zoom-Stufe 20 fangen die Bilder auch an zu rauschen. Im Edge Pro steckt ein Akku mit einer Kapazität von 4500 Milliamperestunden, der dafür sorgt, dass das Gerät auch bei intensiver Nutzung abends nicht vorzeitig schlapp macht.

Im Motorola Edge 20 Pro steckt als Hauptprozessor ein Snapdragon 870. Das ist nicht die leistungsstärkste Hardware, die im Android-Lager verfügbar ist. Dafür kann Motorola aber weit unter der Schwelle von 1000 Euro bleiben.

Kommt nah an teure Modelle ran

Im Alltag macht sich diese Mittelklasse-Ausstattung nicht negativ bemerkbar. Das Edge 20 Pro wurde mit 12 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher (LPDDR5) und 256 GB Flash-Speicher (UFS 3.1) üppig ausgestattet. Im Benchmark-Test (Geekbench 5) rückt das Edge 20 Pro mit einem Rechenkern sogar dem viel teuereren Samsung Galaxy S21 Ultra dicht auf die Pelle, und auch im Multi-Core-Vergleich sind die Unterschiede nicht riesig.

Im Edge 20 (ohne Pro) wird der etwas langsamere Qualcomm-Chip Snapdragon 778G verwendet. Das Modell kommt mit einer einfachen Tele-Kamera mit dreifach optischem Zoom aus. Der Akku ist etwas kleiner dimensioniert (4000 mAh). Das Gerät verfügt mit 128 GB über die Hälfte des Speicherplatzes des Pro-Modells sowie über 8 GB Arbeitsspeicher (RAM).

USB-C-Ladegeräte sind im Paket enthalten

Die Kamera des preiswerten Lite-Modells hat gar kein Teleobjektiv. Motorola verbaut hier als Hauptchip ein SoC von Mediatek (Dimensity 720). Der Arbeitsspeicher ist 8 GB groß, der Flash-Speicher 128 GB. Der Akku hat sogar eine Kapazität von 5000 mAh und sorgt dafür, dass das einfachste Modell knapp zwei Tage ohne Steckdose auskommt.

Positiv fällt auf, dass Motorola bei allen drei Geräten USB-C-Ladegeräte (30 Watt) mitliefert. Apple und Samsung sparen sich das inzwischen mit dem Hinweis, Netzteile seien ohnehin massenhaft vorhanden. Das mag für ältere USB-A-Netzteile stimmen, aber nicht für die modernen Netzteile, die Motorola in die Schachtel legt. Alle drei Modelle unterstützen den schnellen 5G-Mobilfunk und den neuen WLAN-Standard WiFi 6. Damit sind sie bei der Funktechnik auch in einigen Jahren noch auf der Höhe der Zeit.

Alle drei Geräte bieten nur Spritzwasserschutz

Abstriche muss man an anderer Stelle machen. Die drei getesteten Motorola-Smartphones können nicht kabellos aufgeladen werden. Tauchbäder sind auch tabu: Es gibt nur Spritzwasserschutz nach IP52. Mit dem Trio der Edge-20-Smartphones deckt Motorola ein breites Preisspektrum ab. Das Spitzengerät kostet 700 Euro, das Edge 20 (ohne Pro) ist 200 Euro billiger. Und für das Edge 20 Lite verlangt der Hersteller 350 Euro.

Das Edge 20 Pro ist vor allem mit dem Periskop-Teleobjektiv für Foto-Enthusiasten interessant. Wer auf diese Funktion weniger angewiesen ist, kommt auch gut mit dem deutlich günstigeren Edge 20 klar.

Das Lite-Modell ist vor allem für die Anwenderinnen und Anwender interessant, die sich möglichst lange Batterielaufzeiten wünschen, ohne ständig einen Hochleistungsrechner in der Hosentasche haben zu müssen. Mit 5G und WiFi 6 sind alle drei Modelle zukunftssicher und verfügen über ein sauberes Android in der aktuellen Version 11.