Spahn zur Corona-Warn-App: Nur jeder zweite Nutzer meldet positives Testergebnis

Anzeige

Anzeige

Die Bundesregierung hat am Mittwoch eine erste Bilanz zur Nutzung der Corona-Warn-App gezogen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) und Staatsministerin für Digitalisierung Dorothee Bär (CSU) informieren im Rahmen einer Pressekonferenz zum Stand der Dinge.

“Die App ist mittlerweile fester Bestandteil des Pandemie-Alltags", sagte Jens Spahn. Mit 18 Millionen Downloads zähle die Anwendung etwa so viel Downloads wie die Apps aller anderen europäischen Ländern zusammen, so der Bundesgesundheitsminister. Mittlerweile wurden 1,2 Millionen Testergebnisse über die angebundenen Labore übertragen. Insgesamt hätten in den vergangenen Wochen 5000 Nutzer ihre Kontakte über die App gewarnt.

Nur die Hälfte der Nutzer meldet positive Testergebnisse

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Allerdings hätte nur jeder zweite Nutzer seinen positiven Testergebnisse tatsächlich gemeldet. “Das heißt es gibt die Rückmeldung, es liegt ein positives Testergebnis vor und eigentlich wäre es dann aus unserer Sicht sehr wünschenswert, wenn man dann den einen Knopf drückt, um die Kontakte, die man gehabt hat zu informieren und sie auf dazu auffordert einen Test zu machen”, so Spahn. Das passiere jedoch nur bei der Hälfte der Nutzer. "Ich möchte alle Nutzer aufrufen: Bitte nutzen sie dieses Werkzeug in der Pandemie auch”, sagte Spahn.

“Für mich ist die App ein sehr wichtiges Projekt, weil wir schnell zeigen konnten, dass in der Bundesregierung Agilität möglich ist und weil Abstimmungsprozesse selten so schnell laufen”, sagte Staatsministerin Dorothee Bär. Die Ermittlung von unbekannten Kontakten könne nur funktionieren, wenn die App nicht nur installiert sei sondern auch genutzt werde. Das Ziel sei es, alle zu erreichen, auf deren Smartphone die App läuft. “Für mich ist die App ein Liebesbeweis an alle, um die Sie sich sorgen.”

Spahn: “App ist kein Allheilmittel”

“Die App ist kein Allheilmittel” - wiederholte Jens Spahn. Dennoch zählt die deutsche Tracing-App, zumindest was die Downloadzahlen betrifft, zu den erfolgreichsten Anwendungen. Allerdings gibt dieser Wert kaum Aufschluss darüber, wie viele Menschen die App tatsächlich nutzen. Damit das Tool einwandfrei funktioniert, muss die Bluetooth-Funktion dauerhaft eingeschaltet sein. Auch rechnen Experten damit, dass viele die App nach dem Download wieder löschen. Das Robert-Koch-Institut schätzt die Zahl der aktiven Nutzer derzeit auf 14 bis 15 Millionen.

Entwickler zufrieden mit der Corona-Warn-App

Die Entwickler hinter der Corona-Warn-App haben bereits eine positive Bilanz gezogen. “Die App funktioniert, und wir arbeiten weiter an Verbesserungen”, sagte Peter Lorenz, Chefentwickler bei der Telekom-Tochter T-Systems. Das sei auch der Grund, warum sich inzwischen mehrere Länder an dem Open-Source-Code des deutschen Projektes bedienen würden.

Michael Schuster, “Co-Lead” des Projektes bei SAP, verwies auf eine sehr gute Zusammenarbeit mit den US-Technologiekonzernen Apple und Google, die die technisch notwendigen Schnittstellen bereitstellen. Zusammen mit Apple habe man auch die jüngsten Probleme auf dem iPhone-Betriebssystem iOS lösen können. Schuster betonte, es wäre gut, wenn man noch mehr Menschen in Deutschland dazu motivieren könnten, sich die App herunterzuladen.