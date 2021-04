Software gegen die Verschwendung von Corona-Impfstoff: So funktioniert die Impfbrücke

Anzeige

In Zeiten der Pandemie so wenig Impfstoff verschwenden wie möglich – das ist das Ziel der Impfbrücke, einer Software der Kölner Pirmin Straub und Manuel Hüttel, die Anfang des Jahres entwickelt wurde. Städte wie Duisburg, Wuppertal und Hannover machen bereits von einem entsprechenden Prototyp Gebrauch. Das Konzept: Aus einer Liste von Freiwilligen aus der jeweils priorisierten Gruppe werden per Zufallsgenerator Personen ausgewählt. Sie haben noch am selben Tag die Möglichkeit, sich übrig gebliebenen Impfstoff spritzen zu lassen. Doch wie funktioniert die Anwendung genau?

Impfbrücke: Freiwillige erhalten einen Corona-Impftermin

Die Impfbrücke ist eine Webanwendung für die Impfzentren und eine Art digitale Nachrückliste. Impfwillige aus den jeweiligen Prioritätsgruppen haben die Möglichkeit, sich zu melden, um dann kurzfristig per SMS informiert zu werden, wenn angebrochene Impfdosen zur Verfügung stehen. Für jede Dosis verschickt das Programm derzeit Kurzmitteilungen an drei Personen gleichzeitig. Oft ist dann schnelles Handeln nötig, denn die Verfallszeit des Impfstoffs liegt teilweise bei nur 45 Minuten: Wer zuerst zusagt, bekommt das Vakzin. Außerdem meldet sich die Software, wenn kurzfristig ein Termin frei geworden ist. Dann heißt es: Termin mit einem „Ja“ bestätigen, Identifikationscode bekommen, die Nummer beim Impfzentrum vorlegen.

Wenn Standorte wie Hannover am Tagesende Restimpfdosen verteilen, kommen so zwischen zwei und 20 der spontanen Termine zusammen, erklärt Softwareentwickler Straub der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (HAZ). Wo dagegen das System genutzt wird, um freie Zeitfenster zu füllen, sei eine Verteilung von Dosen im dreistelligen Bereich möglich. Insgesamt 20 Impfstellen nutzten die Impfbrücke bereits. „So konnten bereits über 4500 Termine und Impfdosen in den letzten beiden Wochen vermittelt werden“, sagt Straub.

Corona-Impfungen: Auch bei der Impfbrücke spielt die Priogruppe eine Rolle

Obwohl das Ziel der Software ist, den verfügbaren Corona-Impfstoff möglichst schnell zu verimpfen, verschickt das System die Hinweise bislang nur an Freiwillige aus der jeweiligen Priogruppe. „Wir wurden ein bisschen von der Realität eingeholt“, sagt Mitgründer Hüttel der „HAZ“. „Selbstverständlich müssen sich die Impfzentren an die Impfverordnung halten, und die gibt die Reihenfolge dann klar vor.“ Ein künftiges Umsatteln sei mit ein paar kleinen Änderungen der Anwendung aber allemal möglich, ergänzt Straub.

Wie geht es mit der Impfbrücke weiter?

Allerdings gehen die Entwickler auch davon aus, dass sich das Impfen langfristig in die Hausarztpraxen verlagert. Daher arbeiteten sie im Rahmen eines Tests bereits mit Ärztinnen und Ärzten zusammen. Bundesweit gebe es 70.000 Praxen, die dafür infrage kämen.

Außerdem stehe die ständige Verbesserung der Software im Fokus. „Wir beobachten, wie das System eingesetzt wird, und haben noch eine Liste von Dingen, die wir verbessern wollen“, so Straub gegenüber der „HAZ“. „Das ging alles auch für uns sehr schnell. Wir schrauben praktisch am Auto, während es schon fährt.“