Snapchat Spotlight: Neuer Feed und tägliche Millionen-Prämie für die Plattform

Lange war es ruhig um Snapchat, nun hat die Social-Media-Plattform eine weitreichende Neuerung für seine App angekündigt. Der neue Feed unter dem Namen „Spotlight“rückt dabei vor allem User Generated Content in den Vordergrund. „Die Unterhaltungsplattform präsentiert die besten und lustigsten Snaps der Snapchat-Community an einem Ort zusammen – ganz unabhängig davon, wer sie erstellt hat“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Das Design und die Funktionsweise von „Spotlight“ erinnern dabei stark an die Konkurrenten Tiktok und den Instagram-Klon Reels. Im vertikalen Format werden kurze Videos hochgeladen, die Nutzer beim tanzen, singen, backen oder basteln zeigen. Die Clips lassen sich auch in der App kürzen, schneiden, mit Musik unterlegen und anderweitig bearbeiten. Jeder Nutzer kann unabhängig von seinem Status und seinen Followerzahlen Videos im „Spotlight“ mit anderen teilen.

Eine Million US-Dollar für Snapchatter

Als besonderen Anreiz verspricht Snapchat den Urhebern erfolgreicher Videos eine Vergütung in Höhe von einer Million US-Dollar. Ab sofort soll die Summe täglich an Snapchatter ausgezahlt werden. Dabei muss es sich dem Netzwerk zufolge nicht um einen Prominenten oder einen Influencer handeln. Lediglich der Erfolg des Snaps, also die Reichweite und Performance, gilt als Maßstab für die Ausschüttung. Die neue Spotlight-Funktion steht ab sofort Nutzern in elf Ländern, darunter auch Deutschland, zur Verfügung.