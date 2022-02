Teure Betrugsmasche: Woran Sie gefälschte Paket-SMS erkennen – und wie Sie sich davor schützen

Anzeige

„Ihr Paket ist unterwegs. Verfolgen Sie die Lieferung jetzt über den nachfolgenden Link“ – SMS mit solchen Mitteilungen sind aktuell stark im Umlauf. Und das liegt nicht daran, dass immer mehr Menschen ihre Waren im Netz bestellen. Bei solchen Handynachrichten handelt es sich derzeit in den meisten Fällen um gefälschte SMS, die Betrügerinnen und Betrüger an beliebige Nummern schicken. Wer auf die Links klickt, tappt schlimmstenfalls in eine teure Falle. Doch Handynutzerinnen und Handynutzer können sich vor solchen Betrugsmaschen schützen.

Schadsoftware und Abofallen: SMS-Betrugsmaschen können teuer werden

Das Tückische an den gefälschten Paket-SMS: Sie sind oft gar nicht so leicht von einer seriösen SMS eines Paketunternehmens zu unterscheiden. Manche Texte in Fake-Nachrichten lassen sich zwar durch schlechte Grammatik und Rechtschreibung einfach entlarven, andere weisen dagegen eine verblüffende Ähnlichkeit zu echten Paketbenachrichtigungen auf. Wer also ohnehin ein Paket erwartet und eine Nachricht von einem Betrüger bekommt, der sich als Paketdienstleister ausgibt, wird den Anweisungen in der SMS womöglich trauen.

Doch allein der Klick auf einen Link kann einen hohen Schaden verursachen: Häufig wird dabei eine Schadsoftware auf das Handy installiert, die zahlreiche weitere betrügerischen SMS über das betroffene Smartphone verschickt. Bei so einem sogenannten Smishing-Angriff können Kosten von mehreren hundert Euro entstehen, warnt die Verbraucherzentrale Hamburg – zumindest für diejenigen, die keine SMS-Flatrate haben.

In vorherigen Betrugswellen wurden Handynutzerinnen und Handynutzer zudem beim Klick auf den Link unter anderem dazu aufgefordert, ihre Kreditkartendaten einzugeben. Die Betrügerinnen und Betrüger schrieben in der SMS etwa, dass das Paket ohne weitere Zahlung nicht ordnungsgemäß geliefert werden könne. Dabei wurde man auf eine Website geschickt, die wie eine offizielle Homepage eines Paketdienstleisters aussah. In Wahrheit handelte es sich aber um eine gefälschte Website, in der ein hoher Betrag für eine angebliche Paketlieferung verlangt wurde.

Smishing: bei Paket-SMS besser nicht auf den Link klicken

Bei jeder SMS sollten Handynutzerinnen und Handynutzer die Nachricht kritisch prüfen und sich am besten einige Frage stellen: Habe ich überhaupt ein Paket bestellt? Stimmt der angegebene Anbieter in der SMS überhaupt mit dem überein, der mein Paket liefert? Und wurde bei meiner Bestellung angekündigt, dass ich eine SMS erhalte – beispielsweise mit einem Link zur Sendungsverfolgung? Selbst wenn Letzteres der Fall ist, wäre es aus aktuellem Anlass besser, die Sendungsverfolgungsseite des Paketdienstleisters aufzurufen und dort die Sendungsnummer einzugeben.

Oft verrät auch der Link in der Nachricht, dass es sich um keine seriöse SMS eines echten Paketdienstleisters handelt. Links, die Schadsoftware auf das Handy installieren, haben oft seltsame, nichtssagende Namen in der Adresse – etwa „dominanta“ oder „edgeglaze“. Anbieter wie DHL oder Hermes würden dagegen ihre eigenen Namen in der Linkadresse nutzen, also „dhl.de“ oder „myhermes.de“. Doch Vorsicht: Nur weil der Name des Dienstleisters irgendwo im Link erscheint, heißt das noch nicht, dass die SMS von ihnen stammt. Denn Betrügerinnen und Betrüger versuchen nicht selten, den Link seriös aussehen zu lassen, indem sie an einer bestimmten Stelle in der Adresse den tatsächlichen Namen eines Paketdienstleisters hinterlegen.

Aufgrund des aktuell hohen Aufkommens solcher betrügerischen SMS sollten Handynutzerinnen und Handynutzer grundsätzlich also immer misstrauisch gegenüber SMS über angebliche Paketlieferungen sein – auch dann, wenn sie ein Paket erwarten. Das gilt insbesondere bei Nachrichten, die einen Link erhalten, informiert die Verbraucherzentrale. In den allermeisten Fällen handelt es sich bei solchen SMS um Nachrichten von Betrügerinnen und Betrügern. Vor allem dann, wenn sie zur Zahlung offener Geldbeträge auffordern. Solche Nachrichten sollten sicherheitshalber gelöscht werden, um zu verhindern, dass man den Link in der Nachricht aus Versehen öffnet.

Was Smishing-Opfer tun sollten

Wer bereits auf den Link geklickt hat, sollte laut Verbraucherzentrale umgehend den Flugmodus einschalten und Beweise sichern. Um das Handy von der Schadsoftware zu befreien, muss das Smartphone auf Werkeinstellungen zurückgesetzt werden. Vorher sollten Handynutzerinnen und Handynutzer aber alle wichtigen Fotos und andere Dateien per USB-Verbindung auf einen PC übertragen, da sie ansonsten verloren gehen. Die Schadsoftware gelangt dabei nicht auf den Rechner.

Im nächsten Schritt sollten Opfer einer Betrugsmasche die Polizei informieren und Anzeige erstatten. Wer aufgrund eines „Smishing“-Angriffs eine hohe Rechnung des Mobilfunkanbieters bekommt, sollte sich gegen die Forderung wehren, betont die Verbraucherzentrale. Denn Mobilfunkunternehmen können nur dann Schadensersatz für die Gebühren der verschickten SMS fordern, wenn Handynutzerinnen und Handynutzer schuldhaft gehandelt haben – und der Anbieter müsste den entstandenen Schaden erst einmal nachweisen.

Wer in eine Abofalle getappt ist, sollte das Bank- oder Kreditkarteninsititut informieren und die Abbuchungen stoppen. Opfer eines solchen Betrugs sollten sich nicht von Mahnbriefen einschüchtern lassen und per Einwurf-Einschreiben erklären, dass sie der Forderung widersprechen, weil sie keinen Vertrag geschlossen haben, rät die Verbraucherzentrale.