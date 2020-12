Whatsapp-Silvestersprüche: Wünsche und Grüße fürs neue Jahr

Ein turbulentes Jahr geht zu Ende. Möchten Sie Ihren Lieben, die an Silvester und Neujahr nicht bei Ihnen sein können, die besten Wünsche senden, dann eignet sich dafür beispielsweise bestens der Messenger-Dienst Whatsapp. Die typischen Klassiker wie „Guten Rutsch“ oder „Frohes Neues“ sind Ihnen zu langweilig? Dann haben wir hier ein paar Alternativen:

New Year 🎉, New Feels 🥳, New Chances 🤩, Same Dreams 😍, Fresh Starts! 💪🏼

Roses🌹 are red, violets are blue 💙, it’s party time 🥳, happy New Year to you! 💕 Have a fantastic New Year! 🎉