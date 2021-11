Seit Jahren umstritten: Facebook schafft Gesichtserkennungssystem ab

Anzeige

Facebook will sein Gesichtserkennungssystem künftig stoppen und entsprechende Daten von mehr als einer Milliarde Nutzern löschen. Es handele sich um eine der größten Änderungen im Umgang mit Gesichtserkennung in der Geschichte der Technologie, schrieb Jerome Pesenti, Vizepräsident für künstliche Intelligenz bei Facebooks jüngst umbenanntem Mutterkonzern Meta, in einem Blogbeitrag. Man versuche, positive Fälle bei der Nutzung des Systems „gegen wachsende gesellschaftliche Bedenken“ abzuwägen, vor allem da Regierungsbehörden bisher keine klaren Regeln aufgestellt hätten.

Facebook fährt Funktionen zurück

Mehr als ein Drittel der täglich aktiven Facebooknutzer haben in den Nutzungsbedingungen eingewilligt, dass ihre Gesichter vom System der Online-Plattform erkannt werden können. Das sind rund 640 Millionen Menschen. Schon in den vergangenen Jahren hatte das Netzwerk die vor mehr als zehn Jahren eingeführte Technik zurückgefahren. So wurde 2019 die Funktion abgeschafft, mit der Facebook-Freunde von Nutzern auf hochgeladenen Fotos identifiziert und auf einen automatischen Vorschlag „markiert“ werden konnten. Wegen der Markierungsoption war Facebook im US-Staat Illinois verklagt worden.

Facebooks jüngster Schritt „ist ein gutes Beispiel für den Versuch, Produktentscheidungen zu treffen, die gut für die Nutzer und das Unternehmen sind“, sagte Kristen Martin, Professorin für Ethik und Technologie an der University of Notre Dame im US-Staat Indiana.

Größte PR-Krise für Facebook

Die Kehrtwende fällt in eine für die Online-Plattform turbulente Zeit. Erst am Donnerstag hatte das Unternehmen angekündigt, dass es sich in Meta umbenenne. Die Namensänderung gilt nicht für das soziale Netzwerk selbst. Der Schritt solle dem Unternehmen beim Fokus auf den Aufbau einer Technologie für die nächste Phase des Internets helfen: dem „Metaverse“, wie es hieß.

Zudem ächzt Facebook unter seiner wohl bisher größten PR-Krise, nachdem von der Ex-Mitarbeiterin und Whistleblowerin Frances Haugen durchgestochene Unterlagen nahelegen, dass das Unternehmen sich über die schädliche Wirkung seiner Produkte gerade für junge Leute im Klaren war, jedoch oft wenig oder nichts dagegen unternommen habe.