Anzeige

Anzeige

San Francisco. Gerade erst hat Samsung die Lite-Versionen des Galaxy S10 und Galaxy Note 10 Lite vorgestellt, da legt der südkoreanische Hersteller nach: Auf Twitter kündigte Samsung die Vorstellung des Nachfolge-Modells Galaxy S11 beziehungsweise S20 an. Erste Bilder und technische Features des neuen Flaggschiffs kursierten bereits seit Monaten. Die Gerüchte dürften spätestens am Dienstag, 11. Februar 2020, verstummen, wenn Samsung sein neues Smartphone in einem offiziellen Unpacked Event vorstellt.

S11 oder S20 - Wie tauft Samsung das neue Galaxy-Modell?

Insider-Berichten zufolge ist davon auszugehen, dass Samsung die nächste Serie des Galaxy-Modells nicht S11 sondern S20 taufen wird. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Hersteller beim Namen einen Versionssprung hinlegt. 2016 folgte auf das Galaxy Note 5 das Note 7. Damals wollte Samsung die technische Ebenbürtigkeit des Notes zum Galaxy S7 hervorheben. Diesmal dürfte die Motivation eher eine Marketing-Idee sein: S20 würde zur Jahreszahl passen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

In seiner Twitter-Ankündigung zum Unpacked Event nannte Samsung aber noch keinen Versionsnamen.

Say hello to a whole new Galaxy. Unpacked on February 11, 2020 #SamsungEvent pic.twitter.com/ln1pqt2vu7 — Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 5, 2020

Drei Varianten der Galaxy S11/S20-Serie?

Ebenfalls unbestätigt, aber anzunehmen ist, dass Samsungs neues Flaggschiff wie zuletzt in drei Varianten auf den Markt kommt. Entsprechenden Leaks zufolge könnten S11, S11 Plus und S11e (beziehungsweise S20, S20 Plus und S20e) stärkere Akkus haben sowie mit einer besseren Kamera und Grafikeinheit ausgestattet sein.

Samsung Galaxy S11/S20: Kein neues Design, dafür 5G-fähig

Bei der Optik dürfte Samsung auf große Änderungen verzichten. Laut Berichten, die sich auf Informationen von bekannten Samsung-Leakern berufen, bleiben die Modelle der neuen "Galaxy S"-Reihe dem Design des Vorgängers S10 treu. Lediglich die seitliche Displaykrümmung könnte abgeschwächt werden. Zudem sollen die Nachfolger eine bis zu 0,6 Zoll größere Bildschirmdiagonale haben.

Während das Plus-Modell standardmäßig als 5G-Version verkauft werden soll, könnte es beim S11 und S11e (beziehungsweise S20 und S20e) jeweils eine 4G- und eine 5G-Variante geben.

Samsung rüstet die Kamera der "Galaxy S"-Reihe auf

Die deutlichste Neuerung dürfte laut 91mobiles die Frontkamera betreffen. Auf entsprechenden Render-Bildern ist zu erkennen, dass die sogenannte Punch-Hole-Frontkamera (quasi ein Loch im Display) bei den neuen Modellen in die Mitte am oberen Rand des Displays rückt, wie bereits beim Galaxy Note 10 und den neuen S10-Lite-Modellen geschehen.

Anzeige

Auf der Rückseite soll dagegen eine 108-Megapixel starke Kamera mit fünffachem (andere Quellen berichten gar von zehnfachem) optischem Zoom verbaut sein. Dabei sollen fünf Sensoren zum Einsatz kommen: drei reguläre Kameras und ein 3D Time-of-Flight-Sensor, die Funktion des fünften Sensors ist unbekannt.

Wie teuer ist das Samsung Galaxy S11/S20?

Auch beim Preis gibt es noch keine bestätigten Informationen. Sofern sich Samsung an den Preisen der Vorgängermodelle orientiert, dürften die Smartphones der neuen Galaxy-Reihe zum Marktstart zwischen 750 und 1600 Euro kosten.

Samsung Unpacked Event: Auch neues Fold-Modell dabei?

Anzeige

Laut Gerüchten könnte Samsung das Event am 11. Februar auch für die Vorstellung des "Galaxy Fold"-Nachfolgers nutzen. In der offiziellen Twitter-Ankündigung lässt sich hierfür aber kein Hinweis finden.

Livestream zum Samsung Unpacked Event am 11. Februar

Das offizielle Samsung Unpacked Event findet am Dienstag, 11. Februar in San Francisco statt. Los geht es laut Samsung um 11 Uhr Ortszeit, der entsprechende Livestream startet in Deutschland also um 20 Uhr.