Russisches Gericht verhängt Millionenstrafe gegen Google und Meta

Ein russisches Gericht hat gegen das Unternehmen Google und die Facebook-Mutter Meta ein Bußgeld in Höhe von umgerechnet etwa 86 Millionen Euro beziehungsweise 22,8 Millionen Euro verhängt.

Das Gericht in Moskau warf den US-Konzernen am Freitag vor, sie hätten verbotene Inhalte nicht wie per Gesetz vorgeschrieben entfernt. Die russischen Behörden beschuldigen soziale Medienunternehmen, Material im Zusammenhang mit Drogenmissbrauch, Waffen und Sprengstoff nicht aus ihren Plattformen zu beseitigen.

Google teilte mit, es prüfe seine nächsten Schritte mit Blick auf das Urteil.

Die russischen Behörden hatten zuvor Tech-Unternehmen vorgeworfen, Ankündigungen zu verbotenen Protesten zur Unterstützung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny nicht gelöscht zu haben. Gerichte verhängten in diesem Jahr bereits kleinere Bußgelder gegen Google, Facebook und Twitter.