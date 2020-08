Rückkehr des Tasten-Handys: Neues Blackberry-Smartphone geplant

Anzeige

Austin. Eigentlich war das Aus der Blackberry-Smartphones mit ihrer markanten Tastatur bereits besiegelt - doch im kommenden Jahr soll es ein neues Modell geben. Das texanische Start-up OnwardMobility will die Geräte entwickeln und das Marketing übernehmen, eine Tochter des taiwanischen Auftragsfertigers Foxconn soll sie bauen. Das neue Modell, das auch für den superschnellen 5G-Datenfunk gerüstet ist, solle im ersten Halbjahr 2021 in den USA und Europa auf den Markt kommen, kündigte OnwardMobility am Mittwoch an.

Das neue Handy soll unter anderem “mit einer erstklassigen Kamera und anderen Eigenschaften, die man von einem Alltagstelefon erwartet” ausgestattet sein, so Peter Franklin, CEO von OnwardMobility gegenüber “The Register”. Weitere Details nannte das Unternehmen bisher noch nicht. Allerdings werde das Smartphone mit einer neu entwickelten Tastatur ausgestattet.

Blackberry: Vom Vorreiter zum Schlusslicht

Blackberry war einst ein Pionier im Smartphone-Markt und hielt zeitweilen bis zu 20 Prozent am Gesamtmarkt. Mit dem Vormarsch von Touchscreens verloren die Geräte allerdings den Anschluss an Apples iPhone und Telefone mit dem Google-Betriebssystem Android. Smartphones unter der Marke gab es zwar noch bis zuletzt - sie wurden aber schon lange nicht mehr von Blackberry selbst, sondern vom Hersteller chinesischen TCL gebaut, der eine Lizenz auf den Markennamen erworben hatte.

Das Blackberry Key2 oder das Blackberry Motion sind derzeit für rund 300 Euro auf dem Markt erhältlich. Im Februar kündigte TCL dann allerdings an, die Produktion einzustellen. Im August ist die Lizenz offiziell abgelaufen. Die Telefone hatten in den vergangenen Jahren nur noch winzige Marktanteile - wurden zum Teil aber noch in Unternehmen und Behörden genutzt.

Sein eigenes Betriebssystem hatte Blackberry bereits auch vor Jahren eingestampft - die aktuellen Smartphones unter der Marke laufen mit Googles Android-Software. Auch das Gerät von OnwardMobility wird ein Android-Smartphone sein. Der Lizenzgeber für die Smartphones, das kanadische Unternehmen Blackberry Limited, konzentriert sich seit einiger Zeit auf Software für Unternehmen sowie fürs Auto und Sicherheitsprogramme für das Internet of Things.