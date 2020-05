Roboter-Hund “Spot" überwacht Corona-Maßnahmen in Singapur

Anzeige

Um die Ausbreitung des Coronavirus weiter einzudämmen, hat sich Singapur die Unterstützung eines Roboters auf vier Beinen zugesichert. Vor allem in den Parks und Grünanlagen der Stadt soll der gelbe “Spot” künftig patrouillieren, wie die Zeitung “The Straits Times” berichtet. Besucher soll der seltsam anmutende Roboter-Hund dabei auf die wichtigsten Verhaltensregeln aufmerksam machen. Dazu werden unter anderem vorab aufgenommene Sprachaufzeichnungen abgespielt.

Seit dem 8. Mai ist “Spot” im Rahmen eines Testes im Einsatz. Zwei Wochen lang wird er im Bishan-Ang Mo Kio Park im Zentrum der Stadt unterwegs sein und Spaziergänger über Sicherheitsabstand und andere Maßnahmen informieren. Singapurs Parkverwaltung will so Mitarbeiter einsparen und Beschäftigte vor dem Kontakt zu anderen Menschen schützen. Zu Beginn soll das Park-Personal “Spot” jedoch aus der Ferne begleiten und über einen Joystick lenken.

Mit Hilfe einer Kamera wird der Roboter zum Beispiel ermitteln, wie viele Personen sich im Park aufhalten. Auch soll er von allein erkennen, wenn zwei Personen zu nahe beieinander sind. Das Model “Spot” wurde im vergangenen Jahr vom US-Hersteller Boston Dynamics auf den Markt gebracht. Der Roboter zeichnet sich dadurch aus, dass er auch auf unwegsamen Gelände problemlos vorankommt und Personen ausweichen kann.

Die Behörden in Singapur betonten, dass der Roboter Menschen nicht identifizieren und personenbezogene Daten nicht speichert wird. Wenn der Test erfolgreich verläuft, könnte der Roboter-Hund seine Kontroll-Gänge schon bald auch allein durchführen. Falsches Verhalten ahnden, kann “Spot” allerdings nicht. Dazu ist er auf die Hilfe eines menschlichen Mitarbeiters angewiesen. In Singapur drohen bei Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen hohe Geld- und teilweise sogar Freiheitsstrafen.

Robo-Mitarbeiter im Krankenhaus und im Supermarkt

Derzeit wird der Einsatz von “Spot” in Singapur auch an anderer Stelle überprüft. So könnte er zum Beispiel Covid-19-Patienten mit Medikamenten versorgen. In den USA läuft derzeit bereits eine ähnliche Testphase im Bostoner Brigham and Women’s Hospital. Hier hatte sich innerhalb einer Woche ein Sechstel der Belegschaft mit dem Coronavirus infiziert.

Um das Risiko für die Beschäftigten zu senken, unterstützt der automatisierte Vierbeiner nun bei der Erstaufnahme der Patienten. Über ein Tablet, das am Kopf des Roboters angebracht ist, kommunizieren die Krankenhausmitarbeiter mit den Erkrankten. Künftig soll “Spot” Vitaldaten wie Herzfrequenz, Körpertemperatur und Atemfrequenz messen können, um so Covid-19-Symptome zu erkennen.

In Deutschland rollt “Pepper” durch den Supermarkt

Auch in Deutschland kommen im Zuge der Corona-Krise Roboter zum Einsatz. So etwa in der schleswig-holsteinischen Stadt Ahrensburg. Hier rollt seit einigen Wochen “Pepper” durch die Gänge einer örtlichen Edeka-Filiale. “Den Sicherheitskräften hat kaum ein Kunde zugehört, aber von ‘Pepper’ sind die Leute fasziniert”, sagte Marktinhaber Christian Höfling der Deutschen Presse-Agentur. Der neue Robo-Mitarbeiter erklärt den Kunden alle drei Minuten die Abstandsregeln im Kassenbereich und an den Theken des Marktes.

