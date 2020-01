Rekord: 100 Milliarden WhatsApp-Nachrichten an Silvester

Anzeige

Während sich einige noch von den Feiereien erholen, ist WhatsApp mit einem Meilenstein ins neue Jahr 2020 gestartet: Der Silvesterabend 2019 war der bisher nachrichtenstärkste Tag in der Geschichte des Kurznachrichten-Dienstes.

12 Milliarden Bilder wurden verschickt

Weltweit haben die fleißigen Texter in den letzten 24 Stunden des Tages (Pacific Standard Time) 100 Milliarden WhatsApp-Nachrichten verschickt. Davon gingen zwei Milliarden Nachrichten aus Deutschland über den Globus.

Auswertungen haben außerdem geben, dass am letzten Tag des Jahres 2019 etwa 12 Milliarden Bilder verschickt wurden.

Ende-zu-Ende-Verschlüsselung sichert Daten

Der Nachrichtendienst, den es seit zehn Jahren gibt, hatte zuletzt im Oktober 2011 die Marke von 1 Milliarde Nachrichten geknackt. In der Silvesternacht 2019 wurden mehr Nachrichten verschickt als an jedem anderen Tag in der WhatsApp-Geschichte.

Was in den Nachrichten steht, ist allerdings nicht bekannt. Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von WhatsApp garantiert den Nutzerinnen und Nutzern, dass die Nachrichten nur von ihnen und ihrem Gesprächspartner gelesen werden können. WhatsApp geht aber davon aus, dass es sich zum Großteil um Neujahrsgrüße handelt.

Textnachrichten sind die beliebteste Funktion

Darüber hinaus hat WhatsApp ein Ranking preisgegeben, in dem die beliebtesten Funktionen der Nutzerinnen und Nutzer aus dem Jahr 2019 festgehalten sind. Die Daten basieren auf der täglichen aktiven Nutzung. Am beliebtesten ist die Hauptfunktion der App: das Textnachrichten-Tool. Es folgen die Status-Funktion, das Versenden von Fotos, die Anruf-Funktion und die Sprachnachrichten-Funktion.

RND/Talisa Moser

