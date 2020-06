Rechte Hashtags mit K-POP Spam lahmgelegt - so geht Protest aut Twitter

Anzeige

In mehr als hundert US-Städten sind die Menschen nach dem Tod von George Floyd gegen Rassismus und Polizeigewalt auf die Straßen gegangen. Weltweit haben sich mittlerweile auch digitale Proteste formiert. Auf Instagram etwa beteiligten sich Millionen Nutzer an der Aktion #blackouttuesday und posteten schwarze Bildschirme in Erinnerung an Floyd und um ein Zeichen gegen Rassismus zu setzen.

Mit einer anderen Aktion haben Twitter-Nutzer in den vergangenen Tagen damit begonnen, Hashtags zu übernehmen, die von rechten Bewegungen genutzt werden. So trendet etwa #WhiteLivesMatter bei Twitter. Allerdings finden sich dort statt rassistischen Tweets mittlerweile unzählige Videos und Memes aus der koreanischen Popszene. Auch unter anderen Hashtags wie #MAGA („Make America Great Again“) und #BlueLivesMatter sammeln sich die schrillen Beiträge.

Bereits am Wochenende haben Fans des sogenannten K-Pops mit einem Spam-Angriff eine App der Polizei Dallas an ihre Grenzen gebracht. Eigentlich hatte die Polizei dazu aufgerufen, „illegale Aktionen der Proteste“ über die Anwendung „iWatch Dallas“ zu melden und entsprechende Videoaufnahmen hochzuladen. Doch stattdessen fluteten zahlreiche Nutzer die App mit K-Pop-Clips und brachten die Anwendung zum Absturz. Die Polizei Dallas teilte mit, dass die App wegen „technischer Schwierigkeiten“ vorübergehend heruntergefahren werde. Darüber hinaus hat die Anwendung zahlreiche negative Bewertungen in den Stores erhalten. In den Kommentarspalten der Rezensionen riefen die Nutzer unter anderem zu weiteren Protesten auf.

Regelmäßigen Twitter-Nutzern dürfte die mitgliederstarke K-Pop-Community bereits bekannt vorkommen. Fans von Bands wie „BTS“ oder „Super Junior“ übernehmen regelmäßig themenfremde Hashtags, um Videos, Bilder und GIFs ihrer Idole zu posten. Besonders beliebt sind dabei Ausschnitte sogenannter „Fancams“, die die Künstler bei ihren Performances zeigen. Ende vergangener Wochen hatten die bekannten Bands „Blackpink“ und „NCT 127“ ihre Fans dazu aufgerufen, den Hashtag #BlackLivesMatter nicht für derartige Aktionen zu nutzen.