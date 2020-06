PS5 Live-Event heute: Wann startet der Livestream und was wird enthüllt?

Anzeige

Wir erinnern uns: Am 18.03.2020 enthüllte Mark Cerny erste Details zur PS5. Für Fans der Spielekonsole ein eher ernüchterndes Event. Zwar wurde der Livestream zuvor von offizieller Seite nicht groß beworben. Klar war, dass Sony sehr spezifische technische Einblicke präsentieren würde und sich damit hauptsächlich an Entwickler richtete. Fans hatten dennoch die Hoffnung, zumindest einen Blick auf ein paar neue Spiele oder gar das Design der PS5 zu erhaschen. Vergeblich. Und so war die Enttäuschung trotz Einordnung im Vorfeld groß.

PS5-Event: Erster Termin wegen Unruhen in den USA abgesagt

Seitdem warteten Fans auf ein weiteres Event, auf dem die neue Playstation präsentiert werden sollte. Gerüchte, wonach sich Sony Anfang Juni erbarmen würde, zerschlugen sich. Der Konzern ließ einen für den 4. Juni anberaumten Termin platzen, nachdem die Situation in den USA angesichts der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt eskalierte.

Wenige Tage später wurde der Termin für das PS5-Event von offizieller Seite bestätigt. Und auch einen Livestream zum Event stellt Sony bereit. Was dort alles gezeigt wird, ist noch ungewiss. Sicherlich dürften Fans dieses Mal aber eher auf ihre Kosten kommen.

Livestream zur PS5 – wann startet der Stream von Sony?

Der Tweet erschien am 8. Juni auf dem offiziellen Twitterkanal von Playstation. “Diesen Donnerstag richten wir unseren Blick auf die Zukunft des Gamings auf der PS5” heißt es auf der verlinkten Blogseite - gemeint sind wohl vor allem Launch-Titel mit der Sonys Next Gen Konsole ins Rennen gehen wird.

Weiter steht dort: “Seid auf Twitch oder YouTube am 11. Juni um 22:00 Uhr MESZ dabei, um zu sehen, was wir für die nächste Generation von Spielen auf Lager haben. Ich hoffe, wir werden euch nicht enttäuschen.”

Alle PS5-Event Informationen im Überblick

Neuer Termin: 11.06.2020

11.06.2020 Uhrzeit: 22 Uhr MESZ

22 Uhr MESZ Dauer: Ca. eine Stunde

Der Livestream wird in 1080p und in 30 Bildern pro Sekunde ausgestrahlt. Damit läuft die Präsentation unter der Performance der Playstation 5 ab, doch im Anschluss soll man sich alle gezeigten Trailer und Gameplay-Videos auch in 4K-Auflösung ansehen können.

Vor und nach der Präsentation soll es außerdem noch eine Pre- und nach der Aftershow von Sony geben. Was dort gezeigt wird, ist bislang nicht bekannt. Auf dem Playstation-Blog wird des Weiteren empfohlen das PS5-Event über Kopfhörer anzuschauen:

“Wir empfehlen euch außerdem, euch die Show möglichst mit Kopfhörern anzusehen. Wir haben einige coole Audioeffekte eingebaut, die ihre Wirkung auf Smartphone- oder Laptop-Lautsprechern nur bedingt entfalten.” Roland Fauster Contributing Editor, SCEE

PS5-Livestream - Hier sehen Sie den Stream von Sony

Hier können Sie das PS5 Live-Event über den offiziellen Youtube-Kanal mitverfolgen. Zusätzlich wird das PS5 Live-Event auch auf dem offiziellen PlayStation-Account auf Twitch laufen.

PS5-Livestream über PS4 ansehen - so geht’s

Es besteht zusätzlich die Möglichkeit an dem PS5-Live-Event über die PS4 Konsole teilzunehmen. Das gab Sony am 11.06.2020, also nur wenige Stunden vor dem Start des Livestreams auf Twitter bekannt.

Wer den PS5-Reveal über die heimische Current-Gen Playstation 4 verfolgen will, muss sich nur für das entsprechende Event anmelden und kann per Auto-Join-Funktion direkt zum Stream springen, wenn dieser startet.

Was wird bei dem PS5 Event voraussichtlich enthüllt?

Den Infos aus dem offiziellen Playstation-Blog ist zu entnehmen, dass bei dem PS5-Live-Event hauptsächlich Launch-Titel für die PS5 enthüllt werden sollen. Wir können uns also auf hübsche Trailer und (hoffentlich) auch Gameplay-Material freuen.

Auch die Konsole selbst steht zur Diskussion. Seitdem es erste Gerüchte um die Next-Gen Konsolen gab, war das Design der PS5 ein Gesprächsthema und ist bis dato ein Dauerbegleiter, wenn es um Spekulationen um die neue Konsole von Sony geht.