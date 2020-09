PS5-Event im Livestream: Gibt Sony endlich den Preis der neuen Playstation 5 bekannt?

Anzeige

Anzeige

Sony hat einen Livestream angekündigt, in dem weitere Infos zu der neuen Playstation 5 (PS5) verraten werden sollen. In dem sogenannten PS5-Showcase am Mittwoch, 16. September, möchte Sony neue Einblicke in einige Spiele liefern, die zum Start der Konsole am Ende dieses Jahres oder auch später erscheinen sollen, wie der Hersteller auf seinem Blog bekannt gab.

Sony könnte Preis und Erscheinungsdatum in PS5-Showcase bekannt geben

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Das Event findet um 22 Uhr deutscher Zeit statt und dauert nach Sony-Angaben etwa 40 Minuten. Ob auch heiß erwartete, aber bislang unbekannte Details wie der Preis und das genaue Erscheinungsdatum der Next-Gen-Konsole bekannt gegeben werden, ist noch unklar. Einige Fans vermuten jedoch schon, dass Sony endlich finale Infos verraten wird. Bisher wird davon ausgegangen, dass der Preis der Konsole zwischen 399 Euro und 499 Euro liegt. Playstation-Fans können den Showcase über Twitch oder Youtube live mitverfolgen.

Konkurrent Microsoft hatte bereits den Preis seiner neuen Konsolen Xbox Series X (499 US-Dollar) und Xbox Series S (299 US-Dollar) mitgeteilt. Auch das Erscheinungsdatum steht fest: Microsofts Next-Gen-Konsole erscheint am 10. November.