PS5-Enthüllung live am 11. Juni 2020: Sony stellt neue Playstation 5 vor

Anzeige

Anzeige

Wir erinnern uns: Am 18.03.2020 enthüllte Mark Cerny erste Details zur PS5. Für Fans der Spielekonsole ein eher ernüchterndes Event. Zwar wurde der Livestream zuvor von offizieller Seite nicht groß beworben. Klar war, dass Sony sehr spezifische technische Einblicke präsentieren würde und sich damit hauptsächlich an Entwickler richtete. Fans hatten dennoch die Hoffnung, zumindest einen Blick auf ein paar neue Spiele oder gar das Design der PS5 zu erhaschen. Vergeblich. Und so war die Enttäuschung trotz Einordnung im Vorfeld groß.

ZUM THEMA Sony enthüllt neuen PS5-Controller Dualsense

PS5-Event: Erster Termin wegen Unruhen in den USA abgesagt

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Seitdem warteten Fans auf ein weiteres Event, auf dem die neue Playstation präsentiert werden sollte. Gerüchte, wonach sich Sony Anfang Juni erbarmen würde, zerschlugen sich. Der Konzern ließ einen für den 4. Juni anberaumten Termin platzen, nachdem die Situation in den USA angesichts der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt eskalierte.

Wenige Tage später wurde der Termin für das PS5-Event von offizieller Seite bestätigt. Und auch einen Livestream zum Event stellt Sony bereit. Was dort alles gezeigt wird, ist noch ungewiss. Sicherlich dürften Fans dieses Mal aber eher auf ihre Kosten kommen.

Livestream zur PS5 – wann startet der Stream von Sony?

Anzeige

Der Tweet erschien am 8. Juni auf dem offiziellen Twitterkanal von Playstation. “Diesen Donnerstag richten wir unseren Blick auf die Zukunft des Gamings auf der PS5” heißt es auf der verlinkten Blogseite - gemeint sind wohl vor allem Launch-Titel mit der Sonys Next Gen Konsole ins Rennen gehen wird.

Weiter steht dort: “Seid auf Twitch oder YouTube am 11. Juni um 22:00 Uhr MESZ dabei, um zu sehen, was wir für die nächste Generation von Spielen auf Lager haben. Ich hoffe, wir werden euch nicht enttäuschen.”

Anzeige

Alle PS5-Event Informationen im Überblick

Neuer Termin: 11.06.2020

11.06.2020 Uhrzeit: 22 Uhr MESZ

22 Uhr MESZ Zum Livestream: https://blog.playstation.com/

Vorabinformationen zufolge soll der Livestream zur Präsentation der PS5 etwas länger als eine Stunde dauern. Außerdem soll es ein Pre- und Aftershow von Sony geben.