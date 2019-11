PS4 bei Aldi: Lohnt sich der Kauf beim Discounter?

Anzeige

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft setzt der Einzelhandel wieder auf umfangreiche Schnäppchen-Aktionen wie den Black Friday: Auch Discount-Riese Aldi mischt mit. Ab dem 28. November, das ist der Donnerstag vor dem Black Friday, nimmt der Discounter bundesweit die Playstation 4 ins Sortiment auf. Das Angebot umfasst eine PS4 mit einer 500 Gigabyte großen Festplatte und zwei Dualshock 4 Controllern.

Wie viel wird die PS4 bei Aldi kosten?

Der Preis für die Playstation 4 ist noch nicht durchgesickert und wird erst am 27. November verkündet. Da das Angebot der PS4 mitten in der Cyber Week startet, in der viele Sonderangebote im Online-Handel erhältlich sind, dürfte Aldi den finalen Preis aber überzeugend niedrig ansetzen, damit ein Kauf der Konsole beim Discounter lohnt. Aktuell ist - zum Vergleich - eine Playstation 4 (500 Gigabyte) mit einem Dualshock 4 Controller für etwa 280 bis 300 Euro bei Amazon erhältlich. Außerdem ist das Erscheinen der Playstation 5 für Ende 2020 angekündigt worden und daher ist es ohnehin fraglich, ob es nicht besser ist, noch ein wenig auf die neue Konsolengeneration zu warten.

PS4 bei Aldi oder am Black Friday kaufen?

Der Black Friday findet am 29. November, genau am Folgetag des Starts der Aldi-Aktion, statt. Viele Händler stellen an diesem Tag, genau wie am Cyber Monday, der am 2. Dezember ansteht, spezielle Angebote bereit. Diese beziehen sich inzwischen nicht nur auf Mode, sondern teils auch auf Technik. Daher sollte gut abgewogen werden, ob sich das Zulegen einer PS4 bei Aldi lohnt oder ob ein paar Tage gewartet werden sollte.

RND/lk