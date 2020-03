Playstation Now im März 2020: Diese neuen Spiele bietet PS Now

Anzeige

Sony hat die Liste an Neuzugängen für das Playstation-Now-Sortiment im März 2020 veröffentlicht. Ab sofort sind drei weitere Spieletitel abrufbar, die in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen werden.

Neu bei PS Now im März 2020

Shadow of the Tomb Raider (bis 31. August 2020)

Control (bis 31. August 2020)

Wolfenstein II: The New Colossus (auf unbegrenzte Zeit)

Ab März 2020 bei PS Now: Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider

Genre: Action-Adventure

Erscheinungsdatum: 2018

In Shadow of the Tomb Raider von Eidos Interactive und Crystal Dynamics erleben Spieler das letzte Kapitel von Lara Crofts Ursprungsgeschichte, in der sie ihr Schicksal erfüllt und zum Tomb Raider wird. Auf der Suche nach einem Artefakt, das die Welt vor einer Maya-Apokalypse retten kann, durchstreift Lara die schönsten wie gefährlichsten Orte Südamerikas und nimmt die Spieler dabei mit auf eine packende Abenteuerreise.

Ab März 2020 bei PS Now: Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein II: The New Colossus

Genre: Ego-Shooter

Erscheinungsdatum: 2017

Wolfenstein II: The New Colossus von MachineGames führt die Spieler in das vom Regime kontrollierte Amerika des Jahres 1961. Als der berühmte B.J. ‘Terror-Billy’ Blazkowicz vereinen sie die mutigsten Anführer des zerschlagenen Widerstands, um sich gemeinsam dem Regime gegenüberzustellen. Dabei kämpfen die Spieler an ikonischen amerikanischen Schauplätzen, rüsten sich mit einem Arsenal schlagkräftiger Waffen aus, entfesseln neue Fähigkeiten und nehmen es mit Horden von Regime-Soldaten auf.

Ab März 2020 bei PS Now: Control

Control

Genre: Shooter

Erscheinungsdatum: 2019

In Control von Remedy Entertainment, das international mehrfach als Spiel des Jahres gekürt wurde, schlüpfen Spieler in die Rolle von Jesse Faden. Jesse ist Direktorin einer geheimen New Yorker Behörde, die paranormale Phänomene untersucht. Im Kampf gegen eine unbekannte Bedrohung stehen ihr übermenschliche Kräfte, anpassbare Bewaffnungen und unbeständige Umgebungen zur Verfügung.

Ab Februar 2020 bei PS Now: „Cities: Skylines“

Cities: Skylines

Genre: Simulation

Erscheinungsdatum: 2017

In der umfangreichen Simulation Cities: Skylines von Paradox Interactive erbauen Spieler als Bürgermeister die Stadt ihrer Träume. Ob sie eine ruhige Küstenstadt mit erneuerbarer Energie oder eine von Smog erfüllte industrielle Metropole erschaffen, liegt ganz bei ihnen.

Dabei dürfen die zentralen Bedürfnisse der Bewohner nicht vernachlässigt werden: Bildung, Wasser, Elektrizität, ein interaktives Straßennetz, öffentlicher Nahverkehr, Parks, Unterhaltungsmöglichkeiten, Fußgängerzonen, Stadtviertel und Tag-Nacht-Wechsel sind nur einige der herausfordernden Aspekte, die es bei der Planung und Kreation einer Stadt in Cities: Skylines zu beachten gilt.

Ab Februar 2020 bei PS Now: „The Evil Within“

The Evil Within

Genre: Horror

Erscheinungsdatum: 2014

The Evil Within von Bethesda bietet Survival-Horror in seiner reinsten Form, und damit packendes Grauen für alle Grusel-Fans. Entwickelt von Shinji Mikami und dem talentierten Team von Tango Gameworks, entführt The Evil Within in eine atmosphärische Welt mit dynamischen Umgebungen, beklemmender Spannung und einer mitreißenden Story rund um Detective Sebastian Castellanos und der Aufklärung eines mysteriösen Massenmords.

Im Überlebenskampf, in dem Horror und Action Hand in Hand gehen, stehen den Spielern nur begrenzte Mittel zur Verfügung, was den psychologischen Nervenkitzel weiter auf die Spitze treibt und diesen Klassiker zum unvergesslichen Erlebnis werden lässt.

Ab Februar 2020 bei PS Now: „LEGO Worlds“

LEGO Worlds

Genre: Sandbox, Familienspiel

Erscheinungsdatum: 2017

LEGO Worlds besticht durch prozedural generierte Welten aus LEGO-Steinen, die komplett nach den Belieben der Spieler verändert und dynamisch mit LEGO-Modellen bevölkert werden können. Stein für Stein können Spieler alles gestalten, was sie möchten, und mit Werkzeugen das Gelände bearbeiten, um riesige Berggebiete oder tropische Inseln zu erschaffen. Vorgefertigte Strukturen helfen auf Wunsch dabei, eine Welt nach eigenen Vorstellungen zu bauen.

Diese kann mit Hubschraubern, Drachen, Motorrädern oder sogar Gorillas erkundet und nach Schätzen durchsucht werden. Spätestens wenn die eigene Schöpfung zum Leben erwacht und die Charaktere sowie Tiere miteinander und mit den Spielern in unerwarteter Weise kommunizieren, ist Spielspaß pur angesagt, bei dem nichts unmöglich ist.

Playstation Now: Preissenkung und Erweiterung

Playstation Now erlebte zuletzt im Oktober 2019 eine Preissenkung und eine Erweiterung der Bibliothek. Für 9,99 Euro pro Monat beziehungsweise 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro im Jahr haben Nutzer von Playstation Now Zugriff auf über 650 Spiele für Playstation 4, Playstation 3 und sogar Playstation 2, die online gestreamt oder heruntergeladen werden können. Da mit Playstation Now auch auf dem Windows-PC gestreamt werden kann, sind Playstation-exklusive Spiele auch auf dem Computer erlebbar.

Jeden Monat kommen neue Spiele hinzu, wobei ausgewählte Blockbuster-Titel für jeweils drei Monate im Sortiment verbleiben. Den Start machten im Oktober „Grand Theft Auto V“, „God of War“, „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „inFamous: Second Son“, die bis Januar in der PS-Now-Bibliothek spielbar sein werden. Mit „Persona 5“, „Mittelerde: Schatten des Krieges“ und „Hollow Knight“ bereichern ab sofort drei weitere Videospiel-Perlen die Bibliothek von Playstation Now. Im Dezember 2019 sind Overcooked! 2, Horizon Zero Dawn und Uncharted: The Lost Legacy neu hinzugekommen.

Was ist Playstation Now?

Playstation Now oder kurz PS Now ist ein Streamingservice von Sony, über den sich Spiele nutzen lassen. Es handelt sich um einen Abo-Service, bei dem Spieler auf Basis einer monatlichen Gebühr Zugriff auf eine umfangreiche Spielebibliothek erhalten. Mehr als 800 PS4-, PS3- und PS2-Spiele lassen sich sowohl über die Playstation 4 als auch über den PC streamen.

Wer die Games spielen möchte, muss diese dafür nicht erst herunterladen, sondern kann sofort loslegen. Wichtig ist jedoch eine schnelle Internetverbindung, da die Daten in Echtzeit über die Sony-Server bereitgestellt werden. Ob Ihre Internetleistung ausreichend ist, können Sie vorab mithilfe eines Verbindungstests von Sony überprüfen.

Sollte Ihre Internetleistung nicht ausreichend sein, lassen sich viele Spiele dennoch nutzen – denn innerhalb des Abos lassen sich zahlreiche Titel problemlos auf die PS4 herunterladen. Das gilt allerdings nur für PS4- und PS2-Titel, da PS3-Spiele sich nicht nativ auf der Playstation 4 wiedergeben lassen. Was nicht möglich ist: Nutzer können nicht beliebig viele Titel herunterladen und diese dann wochenlang ohne Abo offline spielen. PS Now verlangt eine wöchentliche Verifizierung, solange das Abonnement aktiv ist.

