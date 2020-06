Playstation Now im Juni 2020: Diese neuen Spiele bietet PS Now jetzt

Anzeige

Sony hat die Liste an Neuzugängen für das Playstation-Now-Sortiment im Juni 2020 veröffentlicht. Ab sofort sind drei weitere Spieletitel abrufbar, die in der umfangreichen Bibliothek zum Streaming und Download zur Verfügung stehen werden.

Neu bei PS Now im Juni 2020

Metro Exodus (bis 30. November 2020)

Dishonored 2 (auf unbegrenzte Zeit)

NASCAR Heat 4 (auf unbegrenzte Zeit)

Ab Juni 2020 bei PS Now: Metro Exodus

Metro Exodus

Genre: Action / Shooter

Erscheinungsdatum: 2019

Der dritte Ableger der Metro-Reihe, Metro Exodus, führt die dystopische Saga fort und vereint tödliche Kämpfe, Erkundung und Survival-Horror in einer unglaublich detaillierten und immersiven Welt. In der Rolle von Artjom, einem erfahrenen Überlebenskünstler aus der Moskauer Metro, tauchen Spieler in die russische Wildnis ein und erkunden gewaltige, nonlineare Levels voll tödlicher Mutanten und streunender Banditen. Metro Exodus bietet eine spannende Geschichte vom sengend heißen, radioaktiven Sommer bis in die Tiefen des nuklearen Winters, die von Dmitry Glukhovskys Romanen inspiriert wurde.

Ab Juni 2020 bei PS Now: Dishonored 2

Dishonored 2

Genre: Action

Erscheinungsdatum: 2016

In Dishonored 2 sind 15 Jahre vergangen, seit die Rattenplage in der Stadt Dunwall wütete. Der Lordregent, dessen grausame Herrschaft den Bürgern der Stadt mehr zusetzte als die Nagetiere, die sie befallen hatten, ist tot. Unsicherheit und Angst haben seinen Platz eingenommen. Ein unheimlicher Eindringling hat Emily Kaldwins Platz als Herrscherin der Stadt für sich gefordert und bedroht die Zukunft der Inseln.

Mit dem Kaiserlichen Schutzherr, Corvo Attano, oder mit der abgesetzten Kaiserin Kaldwin selbst reisen Spieler über die schmutzigen Straßen von Dunwall zur exotischen Küstenstadt Karnaca. Dabei stehen ihnen übernatürliche Kräfte zur Verfügung, um ungesehen durch die Straßen zu schleichen und sich ihrer Feinde zu entledigen. Die Geschichte reagiert auf die Entscheidungen der Spieler, was Konsequenzen nach sich zieht, die so interessant sind wie die Städte, die zu erforschen sind.

Ab Juni 2020 bei PS Now: NASCAR Heat 4

NASCAR Heat 4

Genre: Rennsport

Erscheinungsdatum: 2019

NASCAR Heat 4, das offizielle Videospiel des amerikanischen Motorsportverbands NASCAR, sieht, klingt und spielt sich besser als je zuvor. NASCAR Heat 4 bietete viele neue Funktionen, unter anderem komplett überarbeitete Grafik- und Audiopakete, Fahrsteuerungsoptionen, einen tiefer gehenden Karrieremodus und eine dynamische Benutzeroberfläche. Die intelligentere, wettbewerbsfähige KI verwendet neue Steuerelemente und Fähigkeiten.

PS Now: Diese Spiele sind nicht mehr verfügbar

Regelmäßig verlassen einige Spiele das PS-Now-Angebot. Auch Spiele, die bereits im Vorfeld heruntergeladen worden sind, verlieren damit ihre Gültigkeit und können nicht mehr gespielt werden. Aktuell verlassen diese Titel den Service:

Batman Arkham Knight

LEGO Ninjago

LEGO City Undercover

Mittelerde: Mordors Schatten

Playstation Now: Preissenkung und Erweiterung

Playstation Now erlebte zuletzt im Oktober 2019 eine Preissenkung und eine Erweiterung der Bibliothek. Für 9,99 Euro pro Monat beziehungsweise 24,99 Euro für drei Monate oder 59,99 Euro im Jahr haben Nutzer von Playstation Now Zugriff auf über 650 Spiele für Playstation 4, Playstation 3 und sogar Playstation 2, die online gestreamt oder heruntergeladen werden können. Da mit Playstation Now auch auf dem Windows-PC gestreamt werden kann, sind Playstation-exklusive Spiele auch auf dem Computer erlebbar.

Jeden Monat kommen neue Spiele hinzu, wobei ausgewählte Blockbuster-Titel für jeweils drei Monate im Sortiment verbleiben. Den Start machten im Oktober „Grand Theft Auto V“, „God of War“, „Uncharted 4: A Thief’s End“ und „inFamous: Second Son“, die bis Januar in der PS-Now-Bibliothek spielbar sein werden. Mit „Persona 5“, „Mittelerde: Schatten des Krieges“ und „Hollow Knight“ bereichern ab sofort drei weitere Videospiel-Perlen die Bibliothek von Playstation Now. Im Dezember 2019 sind Overcooked! 2, Horizon Zero Dawn und Uncharted: The Lost Legacy neu hinzugekommen.

Was ist Playstation Now?

Playstation Now oder kurz PS Now ist ein Streamingservice von Sony, über den sich Spiele nutzen lassen. Es handelt sich um einen Abo-Service, bei dem Spieler auf Basis einer monatlichen Gebühr Zugriff auf eine umfangreiche Spielebibliothek erhalten. Mehr als 800 PS4-, PS3- und PS2-Spiele lassen sich sowohl über die Playstation 4 als auch über den PC streamen.

Wer die Games spielen möchte, muss diese dafür nicht erst herunterladen, sondern kann sofort loslegen. Wichtig ist jedoch eine schnelle Internetverbindung, da die Daten in Echtzeit über die Sony-Server bereitgestellt werden. Ob Ihre Internetleistung ausreichend ist, können Sie vorab mithilfe eines Verbindungstests von Sony überprüfen.

Sollte Ihre Internetleistung nicht ausreichend sein, lassen sich viele Spiele dennoch nutzen – denn innerhalb des Abos lassen sich zahlreiche Titel problemlos auf die PS4 herunterladen. Das gilt allerdings nur für PS4- und PS2-Titel, da PS3-Spiele sich nicht nativ auf der Playstation 4 wiedergeben lassen. Was nicht möglich ist: Nutzer können nicht beliebig viele Titel herunterladen und diese dann wochenlang ohne Abo offline spielen. PS Now verlangt eine wöchentliche Verifizierung, solange das Abonnement aktiv ist.