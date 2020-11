Playstation 5 erscheint nicht im stationären Handel

Anzeige

Anzeige

Es wurde bereits im Vorfeld spekuliert, nun hat Sony die Gerüchte bestätigt. Die neue Playstation 5 wird zum Release-Tag am 19. November ausschließlich online zu erwerben sein. Den Einzug in die Elektrofachmärkte hat der Hersteller abgesagt. „Damit alle Spieler, Händler und Angestellten vor Covid-19 in Sicherheit sind, bestätigen wir heute, dass am Veröffentlichungstag (19. November) alle Verkäufe über die Online-Shops unserer Handelspartner laufen“, heißt es in einem Blogbeitrag von Donnerstag.

Auch ruft das Playstation-Team Interessenten dazu auf, sich nicht bei den Handelspartnern anzustellen oder dort zu campieren: „Bleibt gesund, bleibt zu Hause und tätigt euren Kauf online.“ Wer bei der Online-Vorbestellung die Option gewählt habe, die Konsole direkt beim Händler abzuholen, solle dies unter Einhaltung der Sicherheitsvorkehrungen zu einem dafür bestimmten Termin tun.

Keine SSD-Erweiterung zum Launch

Ob es am 19. November problemlos möglich sein wird, eine Playstation 5 online zu bestellen, bleibt abzuwarten. Bereits der Ansturm während der Vorbestellungen hatte mehrere Händlerseiten zum Absturz gebracht, Bestellungen wurden im Nachhinein wieder storniert. Auch eine pünktliche Auslieferung der Konsolen ist ungewiss.

Anzeige

Darüber hinaus berichtet die Webseite „The Verge“, dass eine SSD-Erweiterung nicht zum Verkaufsstart der Konsole möglich sein wird. Standardmäßig verfügt die Playstation 5 über eine interne SSD mit 825 Gigabyte. Sollte der Platz nicht ausreichen, so können Spieler den Speicher mittels externer SSD erweitern, wie Sony angekündigt hatte. Die Funktion wolle sich Sony für „ein künftiges Update“ aufsparen. Wann genau dies kommen wird, ist noch nicht bekannt.