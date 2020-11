Verkaufsstart der Playstation 5: Konsole nach kurzer Zeit nicht mehr verfügbar

Anzeige

Anzeige

Für Gaming-Fans und Kaufinteressenten der neuen Sony-Konsole wurde es eine lange Nacht: Ab Punkt Mitternacht schalteten Elektronikhändler ihre neuen Kontingente der Playstation 5 frei, die wegen der Coronavirus-Pandemie erstmals nur online erworben werden kann. Doch wie auch bei den ersten beiden Verkaufswellen mussten die Kunden jede Menge Geduld und Durchhaltevermögen an den Tag legen.

Zu Beginn der Woche war bekannt geworden, dass die Händler Medimax und Gamestop zum Release der Konsole weitere Geräte in ihren Online-Shops anbieten werden. Beide Webseiten waren ab Mitternacht jedoch nicht mehr zu erreichen, Nutzer mussten teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Nach wenigen Minuten waren die zusätzlichen Kontingente bereits erschöpft. Auf Twitter berichteten mehrere Nutzer von erfolglosen Kaufversuchen und teilten Screnshots der überlasteten Webseiten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Playstation 5: Auslieferung hat begonnen

Weitere Einkaufsmöglichkeiten könnten sich im Laufe des Tages ergeben: Amazon seine Kunden via Email darüber informiert, ab 19. November neue Bestell-Möglichkeiten anzubieten. Ab 13 Uhr soll die Konsole wieder erhältlich sein. Konkrete Details zu einem Liefertermin nennt der Online-Händler nicht. „Wir bemühen uns, alle Bestellungen der Playstation 5 so schnell wie möglich auszuliefern. Nachdem Sie eine Bestellung aufgegeben haben, senden wir Ihnen wie gewohnt eine Bestätigungs-Email mit einem Liefertermin“, heißt es in dem Schreiben. Ob auch andere Händler wie Saturn, Mediamarkt oder Otto neue Kontingente anbieten, ist nicht bekannt. Für Interessenten lohnt daher ein regelmäßiger Blick auf die Webseiten der Elektronik-Händler.

Erfolgreiche Vorbesteller der ersten und zweiten Verkauswelle könnten ihre neue Konsole hingegen schon heute in den Händen halten. In den vergangenen Tagen teilten zahlreiche Twitter-Nutzer eine entsprechende Versandbestätigung ihrer Online-Bestellung. Allerdings kann sich die Auslieferung auch durchaus bis ins nächste Jahr verzögern, da die ausreichende Bereitstellung seitens Sony nicht gesichert ist. Der Elektronikkonzern hatte sich aufgrund der Coronavirus-Pandemie dazu entschieden, die Konsole nur online auf den Markt zu bringen, um Verkäufer und Käufer im Einzelhandel vor einem möglichen Kundenansturm und damit verbundene Gefahren zu schützen.