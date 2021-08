Hohe Nachfrage: Sony will 14 Millionen neue PS5-Konsolen bauen

Anzeige

Tokio. 14,8 Millionen neue Spielkonsolen bis März 2022 – so lautet das Ziel des japanischen Playstation-Herstellers Sony. Bei einem Investoren-Meeting am Freitag gab das Unternehmen die Pläne bekannt, berichtet die Website “Twinfinite”. Demnach habe das Unternehmen die nötigen Chips beschafft, um die Spielekonsolen in ausreichender Zahl herzustellen. Wegen fehlender Bauteile war die Produktion der heiß begehrten Geräte immer wieder ins Stocken geraten.

Engpässe bei Chips und Prozessoren

Die Playstation 5 ist seit November 2020 auf dem Markt. Viele Gamerinnen und Gamer warten seitdem darauf, eine der heiß begehrten Konsolen zu ergattern. Wenn Sony sein Ziel erreicht, käme das Unternehmen mit den bereits verkauften Konsolen auf insgesamt 22,6 Millionen abgesetzte Geräte.

Das größte Problem bei der Herstellung der Playstation 5 liegt bei den Prozessoren und Chips. Weltweit leiden Unternehmen derzeit unter Lieferengpässen bei Computer-Chips. So haben etwa Materialknappheit und Lieferengpässe die Produktion der deutschen Industrie von Mai auf Juni 2021 sinken lassen.

Die hohe Nachfrage nach den Konsolen wurde von sogenannten “Scalpern” ausgenutzt, berichtet “Focus Online”. Diese suchen mithilfe von Programmen nach Angeboten und kauften ganze Playstation-Kontingente auf, um sie anschließend zu teuren Preisen bei Auktionsplattformen anzubieten.