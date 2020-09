Playstation 5: Alle Infos zu Preis, Release und Vorbestellung

Anzeige

Nach vielen Gerüchten und Vermutungen rund um die neue Playstation 5 hat Hersteller Sony einige offizielle Informationen veröffentlicht. In einem Showcase-Event am Mittwochabend wurden die beiden neuen Modelle der Konsole offiziell vorgestellt. “Dieses Jahr war ganz anders als alle anderen und es gab viele Herausforderungen für die ganze Welt zu bewältigen. Alle Mitarbeiter von PlayStation sowie alle unsere Partner in den Bereichen Entwicklung, Veröffentlichung, Technologie und Einzelhandel haben große Anstrengungen unternommen, um PlayStation 5 rechtzeitig zur Weihnachtszeit zu veröffentlichen”, heißt es in dem Playstation-Blog. Das Ziel, die Konsole vor Weihnachten auf den Markt zu bringen, haben die Hersteller erreicht. Die PS5 soll ab November in Deutschland erhältlich sein.

Playstation 5: Was kostet die Konsole?

Die voll ausgestattete Playstation 5 mit BluRay-Laufwerk wird 499 Euro kosten. Damit unterscheidet sich die Playstation 5 zumindest preislich nicht von der neuen Xbox Series X. Die Microsoft-Konsole wird ebenfalls für 499 Euro erhältlich sein und soll am 10. November in Deutschland erscheinen. Die günstigere Playstation 5 Digital Edition ohne Laufwerk kostet 399 Euro. Nutzer können sich Spiele hier ausschließlich aus dem Store herunterladen. Die günstigere Konsole von Microsoft, die Xbox Series S wird 299 Euro kosten.

Sony verrät Playstation 5-Releasedatum

Zunächst wird die neue Konsole ab dem 12. November in den USA, Japan, Kanada, Mexiko, Australien, Neuseeland und Südkorea erhältlich sein. Weitere Länder, darunter auch Deutschland, folgen eine Woche später am 19. November.

Playstation 5: Vorbestellung bei Saturn, Amazon und Co.

Ab den 17. September kann die neue Konsole bei ausgewählten Händlern vorbestellt werden. Die Funktion wurde in einigen Shops bereits kurze Zeit nach Ende des Live-Events freigeschaltet. Doch ebenso schnell wie die PS5 in den Stores erschienen war, verschwand sie bereits in der Nacht zu Donnerstag wieder. Bei Amazon, Saturn, Media Markt und Otto etwa war die Konsole nur kurze Zeit verfügbar. Mittlerweile sind die Kontingente offenbar erschöpft. Interessierte müssen sich nun bis zum offiziellen Verkaufsstart am 19. November gedulden.

Technische Daten der neuen Konsole

Die technischen Details der Playstation 5 waren bereits im Vorfeld bekannt. So verfügt die Next-Gen-Konsole über eine schnelle SSD-Festplatte und einen Zen 2 Prozessor mit 3,5 GHz. Laut Sony ist die PS5 damit bis zu 100 Mal schneller als ihr Vorgänger. Einen hohen Sprung macht die Konsole auch in Sachen Grafik: Sie erreicht eine Grafikleistung von bis zu 10,3 Teraflops (zum Vergleich: Die PS4 bringt es auf 1,84 Teraflops). Der neue 3D-Audiosound soll Spiele akustisch realistischer darstellen.

PS5-Spiele: Sony stellt erste Games vor

In dem 40-minütigen Live-Event hat Sony bereits erste Spiele vorgestellt. Dabei gab es Einblick in die Titel “Devil May Cry 5 Special Edition”, “Final Fantasy XVI”, “Five Nights at Freddy’s Security Breach”, “Hogwarts Legacy" und “New God of War title”. Zudem wirbt der Hersteller damit, dass die PS5 abwärts kompatibel ist. Spiele, die für den Vorgänger PS4 entwickelt wurden, sollen problemlos auch auf der neuen Konsole laufen.

Playstation 5: DualSense Controller kostet 69,99 Euro

Erstmals gibt Sony auch Einblick in die Preise für das Zubehör. Der neue Controller DualSense wird demnach 69,99 Euro kosten, das Pulse 3D-Headset liegt bei 99,99 Euro. Die zugehörige HD-Kamera mit zwei 1080p-Objektiven kostet 59,99 Euro, eine eigens zugeschnittene Fernbedienung ist für 29,99 Euro erhältlich.