P1NG: Neue E-Sports-Messe startet 2022 in Hannover

Hannover. E-Sports Convention P1NG: So heißt eine neue Messe der Deutschen Messe AG. Hobbygamer, professionelle E-Sportler und E-Sportlerinnen sowie Akteure aus der Videospielbranche zählen zur Zielgruppe, teilt der Veranstalter mit. Erstmals stattfinden soll die Messe an einem Wochenende im Jahr 2022: vom 10. bis 12. Juni in Hannover.

Im Vergleich zu anderen Live-Sportveranstaltungen gibt es laut den Messemachern in Deutschland noch wenige E-Sport- und Gaming-Veranstaltungen, viele davon seien wegen der Corona-Pandemie ausschließlich online ausgerichtet worden, berichtet die „Neue Presse“ (NP).

Taktikschulungen und Coachings für Gamer

Mit der Messe wollen die Veranstalter laut eigener Aussage eine Erlebnisplattform für E-Sports bieten und neue Räume schaffen, „in denen sich Besucherinnen und Besucher mit E-Sports in all seinen Facetten auseinandersetzen können“.

Konkret: Auf der P1NG soll es einen großen Bereich geben, in denen Videospielende an Gaming Stations zocken können. Dazu zählen die Fußball-Simulation „Fifa“ oder das Strategiespiel „League of Legends“. Außerdem wird es für sie Taktikschulungen und Coachings geben. Für Businessbesucher und -besucherinnen bietet die Messe einen Ausstellerbereich, Workshops und Konferenzen.

Im Unterschied zur bekannten Games Com in Köln stünden in Hannover nicht die Spiele im Mittelpunkt, sondern „die Spiele, die Sportler, das Dahinter“, sagt Projektleiter Philipp Wilhelm gegenüber der „NP“. „Wir wollen nicht helfen, mehr Spiele zu verkaufen, sondern jeden Gamer zu einem besseren Spieler machen!“ Und deswegen verfolge man einen „ganzheitlichen Ansatz“, thematisiere auch den Gesundheitsschutz (Ernährung, schlafen, loslassen können).