Ob Android oder iOS: So verbinden Sie das Smartphone mit einem USB-Stick

Berlin. Bei Smartphones mit dem Betriebssystem Android helfen sogenannte On-The-Go-Adapter (OTG) weiter. Sie sind zum kleinen Preis sowohl mit Mikro-USB- als auch mit USB-C-Stecker zu haben. Neuere Smartphones unterstützen in der Regel durch die Bank OTG. Trotzdem gibt es keine Gewähr dafür, dass jeder externe USB-Speicher in Verbindung mit jedem OTG-Adapter funktioniert.

Insbesondere externe USB-Festplatten oder SSD-Speicher werden unter Umständen nicht erkannt, weil die Smartphone-USB-Buchse nicht genug Saft für ihren Betrieb liefert. Wer solche Speicher trotzdem via OTG am Telefon nutzen will, muss sie über ein eigenes externes Netzteil mit Strom versorgen.

So kommt der USB-Stick an das iPhone

Für iPhones sind analog zur Android-Lösung Adapter mit Lightning-Stecker und USB-Buchse erhältlich, an die sich ebenfalls USB-Sticks und USB-Kartenleser anstecken lassen.

Wer einen Adapter als lästig erachtet, findet sowohl für Android- als auch für iOS-Geräte Speicherstick- sowie Kartenleser-Lösungen, die direkt an die USB- beziehungsweise Lightning-Buchse des Smartphones gesteckt werden können.

Kurz und schmerzlos: Daten durch Dateimanager-Apps verschieben

Dreh- und Angelpunkt für die Datenschiebereien auf dem Smartphone sind Dateimanager-Apps – etwa Files von Google auf Androiden. Unter iOS 13 ist dagegen die bordeigene Dateien-App Mittel und Werkzeug der Wahl.

RND/dpa