Neues Fairphone vorgestellt: 5G, 48-Megapixel-Kamera und geschützt vor Spritzwasser

Amsterdam/Berlin. Das niederländische Unternehmen Fairphone hat die vierte Generation seines gleichnamigen Smartphones vorgestellt. Das neue Fairphone 4 unterstützt mit Qualcomms Snapdragon-Prozessor 750G erstmals die fünfte Mobilfunk-Generation (5G).

Auch beim 6,3 Zoll großen Full-HD-Plus-Bildschirm verwenden die Niederländer nun besseres Material. Dazu kommt eine verbesserte Kamera mit drei Objektiven; die Hauptkamera ist optisch bildstabilisiert, mit einem Laser-Autofokus ausgestattet und löst mit 48 Megapixeln auf. Außerdem unterstützt das neue Fairphone den Dual-SIM-Betrieb mit einer physischen Nano-SIM-Karte und einer E-SIM.

Reparatur in Eigenregie: Eine Kampfansage an kurzlebige Elektrogeräte

Reparatur in Eigenregie: Eine Kampfansage an kurzlebige Elektrogeräte

Die technische Ausstattung schlägt sich auch im Preis nieder: Während das Fairphone 3 noch ab 450 Euro angeboten wurde, steigt der Einstiegspreis nun auf 579 Euro. Dafür bekommt man die Version mit 6 Gigabyte (GB) RAM und 128 GB internem Speicher. Die Variante mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher kostet 649 Euro. Auf eine Klinkensteckerbuchse verzichtet das Unternehmen beim Fairphone 4. Dafür ist das Gerät aber nun allseitig vor Spritzwasser geschützt (IP54).

Wie bei den Vorgängermodellen setzt Fairphone auf Reparierbarkeit: Das Smartphone besteht aus acht Modulen, die Besitzerinnen und Besitzer bei Defekten selbst austauschen können. Auch der 3905 mAh starke Akku ist wechselbar.

Bei der Vorstellung des Fairphone 4 versprach Firmenchefin Eva Gouwens, dass für jedes verkaufte Gerät je ein Mobiltelefon generalüberholt oder die gleiche Menge an Elektronikmüll verantwortungsbewusst recycelt werden soll.