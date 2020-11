Ablaufende Nachrichten: Whatsapp stellt neue Funktion vor

Anzeige

Seit Längerem bereits tüftelt der Messenger Whatsapp an einer neuen Funktion, mit der versendete Nachrichten automatisch gelöscht werden. Nun hat die Facebook-Tochter auf ihrer Webseite erklärt, wie genau die ablaufenden Nachrichten funktionieren sollen. Das neue Feature ist demnach optional und lässt sich durch einen Klick aktivieren.

„Sobald die Einstellung aktiv ist, verschwinden neue Nachrichten nach sieben Tagen wieder aus dem Chat. Die letzte Auswahl gilt für alle neuen Nachrichten im Chat“, heißt es in der Beschreibung. Für alle Nachrichten, die vor der Aktivierung versendet wurden, gilt das nicht. In einem normalen Chat kann jeder Nutzer die selbstlöschenden Nachrichten einschalten, in einem Gruppen-Chat ist dies nur für Admins vorgesehen. Noch ist die Funktion nicht verfügbar. Wann genau Whatsapp die ablaufenden Nachrichten freischaltet, ist nicht bekannt.

Nachrichten und Fotos verschwinden nicht überall

Whatsapp weist daraufhin, dass die Funktion nicht automatisch bedeutet, dass das Versendete auch wirklich aus der digitalen Welt verschwindet. So können Nachrichten nach wie vor mit Screenshots gesichert werden. Auch wenn eine selbstlöschende Nachricht weitergeleitet wird, verschwindet sie nicht automatisch nach sieben Tagen.

Bei dem Versand von Fotos besteht ebenfalls die Möglichkeit, dass die Medien noch auf dem Gerät gespeichert bleiben. Zwar verschwinden Bilder nach sieben Tagen aus dem Chat, ist aber die Herunterladenfunktion auf dem Smartphone des Empfängers aktiviert, so bleiben die Fotos erhalten. Auch können Screenshots angefertigt werden. Whatsapp ruft daher dazu auf, das Feature nur bei Personen zu nutzen, die ein hohes Vertrauen genießen.