Neue PS Plus Spiele im April: Alle Infos zu den monatlichen Gratisspielen für PS-Plus-Abonnenten

Hannover. Jeden Monat aufs Neue hält Playstation Plus eine Reihe an kostenlosen Spielen für alle PS+-Mitglieder bereit. Dabei handelt es sich um Downloads, die direkt aus dem Playstation Store bezogen werden können. Hier erfahren Sie, welche Titel im April gratis im PS-Plus-Abo erhältlich sind und ab wann sie heruntergeladen werden können.

PS Plus im April 2020: Ab 7. APrilsind die neuen Games erhältlich

Aktuell sind im PS Store noch immer die regulären PS-Plus-Titel für den März erhältlich. Ab dem 7. April 2020 werden diese voraussichtlich durch die neuen April-Spiele ersetzt. Die Bekanntgabe der neuen Titel erfolgt in der Regel bereits eine Woche früher am Mittwoch. Welche Spiele es geworden sind, erfahren Sie hier.

PS Plus im April 2020: Sony hat das neue Spiele-Line-up enthüllt

Sony ist ein kleines Malheur passiert und hat früher als gewohnt die kommenden PS-Plus-Spiele für den April 2020 präsentiert. Playstation-Plus-Mitglieder dürfen sich auf hochkarätige Spiele freuen, die sie ab dem 7. April im Rahmen ihrer Mitgliedschaft herunterladen können. Bis dahin haben Spieler weiterhin die Möglichkeit, die aktuellen Februar-Games des PS-Plus-Abos herunterzuladen. Neu im April sind:

Uncharted 4: A Thief’s End

Genre: Action-Adventure

Release: 2016

Uncharted 4: A Thief’s End ist der krönende Abschluss einer der beliebtesten Exklusiv-Spielereihen für Playstation. Im letzten Teil von Naughty Dogs Action-Adventure treten zum einen unsere altbekannten Helden wie Nathan Francis Drake, alias “Nate”, Victor “Sully” Sullivan und Elena wieder auf den Plan, zum anderen aber auch neue Charaktere wie Nates verloren geglaubter Bruder Sam.

Obwohl Nate am Ende von “Uncharted 3: Drakes Deception” seinen Job als Schatzsucher an den Nagel hängt, macht sich die Abenteurer-Truppe auf die Suche nach Henry Averys Schatz. Uncharted 4 fühlt sich dabei nicht nur moderner an - durch offenere Leveldesigns, einer wunderschönen Grafik und weiterer zeitgemäßer Spielmechaniken ist es das auch.

Das Finale der Uncharted-Spielereihe überzeugt durch wunderschöne Landschaften, einem gewohnt guten Mix aus Action, Rätseln, Schusswechseln und cineastischen Cutscenes. Insbesondere bei der Story merkt man dem Franchise einen gewissen Reifeprozess an, was sich in Uncharted 4 durch tiefere Charaktere und einer ernsteren Grundstimmung bemerkbar macht. Nicht ohne Grund erzielt der PS4-Exklusivtitel auf Metacritic.com einen Metascore von 93.

Dirty Rally 2.0

Genre: Rally Rennsimulation

Release: 2019

Dirty Rally 2.0 ist gut ein Jahr alt und bereits jetzt für PS-Plus Mitglieder gratis zu haben. Wie für die Spielereihe typisch lässt auch Dirt Rally 2.0 den Spieler sowohl in Rallye als auch Rallyecross antreten und zeichnet sich dabei durch eine realistische Fahrphysik aus. Auf staubigen Waldwegen, verregneten Matschpfaden, verschneiten Eisbahnen, Schotterwegen oder auch schlicht asphaltierten Straßen heizt man mit peinlich fein abgestimmten Rally-Karossen durch Argentinien, Australien, Neuseeland, Polen, Spanien und die USA.

Die wechselnden Wetterbedingungen bieten eine willkommene Abwechslung und stellen den Spieler dabei vor noch größere Herausforderungen. In Dirt Rally 2.0 gibt es insgesamt 50 Autos, wobei 8 davon Rallyecross Supercars sind, mit denen man im FIA Rallycross-Weltmeisterschaftsmodus antreten kann.

PS Plus im März 2020: Letzte Chance für Februar-Games

Bis einschließlich 4. März 2020 können die PS-Plus-Titel des vorherigen Monats heruntergeladen werden, danach sind diese nicht mehr kostenfrei verfügbar. Es handelt sich um folgende Titel:

• Shadow of the Colossus

• Sonic Forces

Shadow of the Colossus

Genre: Action-Adventure

Release: 2005

Shadow of the Colossus ist ein zeitloses und preisgekröntes Meisterwerk, das unter anderem mit dem “Metacritic Must-Play”-Award ausgezeichnet wurde. Um einen geliebten Menschen zu retten, begibt sich der Protagonist des Spiels mit seinem treuen Pferd in ein mystisches Land. Dieses wird von 16 kolossalen Kreaturen bewohnt, die der Held in epischen und abwechslungsreichen Auseinandersetzungen zu Fall bringen muss, um sein Ziel zu erreichen.

Shadow of the Colossus erschien ursprünglich für PlayStation 2. Das Remake für PlayStation 4 bietet die perfekte Chance, diesen Klassiker nachzuholen – und die rundum erneuerte Grafik bringt die wunderschönen Landschaften sowie beeindruckenden Kolosse noch spektakulärer zur Geltung.

Sonic Forces

Genre: Adventure, Platformer

Release: 2017

In Sonic Forces erstellen Spieler ihren eigenen Sonic-Charakter, um an der Seite von Sonic und seinen Freunden die Welt zu retten – die vom fiesen Dr. Eggman und seinem mysteriösen Komplizen namens Infinite erobert wurde. In drei einzigartigen Spielstilen rasen die Spieler mit atemberaubendem Tempo durch kultige Level, katapultieren sich über gefährliche Plattformen und bedienen sich mächtiger Werkzeuge, um ihren Gegnern ordentlich einzuheizen.

Wann kann man die PS-Plus-Spiele herunterladen?

Sämtliche PS-Plus-Spiele stehen ab Mittwoch, den 7. April 2020, im Playstation Store zum Gratisdownload für PS Plus Abonnenten bereit. Die PS-Plus-Spiele für Februar können ab dem Zeitpunkt nicht mehr heruntergeladen werden.

Wo finde ich die PS-Plus-Spiele für März 2020?

Die Downloads werden über den Playstation Store aufgerufen. Dort befindet sich ein ausgezeichneter Reiter namens “PS Plus”, unter dem alle PS-Plus-Spiele des jeweiligen Monats aufgelistet sind. Neben dem direkten Download-Link werden alle Spiele zudem noch mit einem kurzen Text vorgestellt, darüber hinaus sind ebenfalls Screenshots und Videos eingebunden. So können sich Spieler vor dem Download ein Bild vom jeweiligen Spiel machen. Für PS-Plus-Abonnenten sind die Spiele gratis und mit keinen zusätzlichen Kosten verbunden. Alternativ können Sie die Spiele hier ebenfalls via Smartphone oder PC downloaden.

Wie lädt man die PS-Plus-Spiele herunter?

Alle PS-Plus-Titel lassen sich über den Playstation Store downloaden. Der Store selbst muss dafür zunächst heruntergeladen und installiert werden. Danach wird der Store geöffnet und der Reiter "PS Plus" angesteuert. Dort können Spieler alle kostenfreien Spiele des Monats im Überblick sehen und sich die jeweiligen Titel detaillierter anschauen.

Jeder einzelne Titel lässt sich in diesem Menü einzeln herunterladen oder der Bibliothek hinzufügen – bei letzterer Auswahl wird die Datei noch nicht heruntergeladen, sondern nur als Titel gesichert. So wird kein Speicherplatz belegt, bis Sie das Spiel wirklich starten möchten.

Ab wann kann man die PS-Plus-Spiele gratis downloaden?

Die monatlichen Playstation-Plus-Titel erscheinen in einem gleichbleibenden Rhythmus. Sie werden in der Regel zum ersten Dienstag eines jeden Monats zum Download bereitgestellt. Vorgestellt werden sie bereits eine Woche im Voraus, am vorherigen Mittwoch.

Was ist Playstation Plus?

Wer auf der Playstation online spielen möchte, kann dies nur mit einem Playstation-Plus-Abonnement. Dieses kostet im Jahr um die 60 Euro. Abseits der Multiplayer-Möglichkeit bietet Playstation Plus noch einige weitere Vorteile, darunter beispielsweise ein zusätzlicher Cloudspeicher, der alle Spielstände sichert und diese praktischerweise auf mehreren Konsolen zur schnellen Verfügung stellt. Monatliches Highlight des Playstation Plus Abos sind jedoch die kostenlosen Games. Sie teilen sich derzeit in PS-4-, PS-3- und PS-Vita-Titel auf.

