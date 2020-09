Nächster PS5-Vorverkauf gestartet: Konsole sorgt für Bestell-Chaos

Anzeige

Die neue PS5 von Hersteller Sony hat am Freitagmorgen erneut für Chaos bei den Verkaufsstellen gesorgt. Im Vorfeld hatten mehrere Händler, darunter Saturn, Otto und Amazon, angekündigt, am 25. September einen erneuten Vorverkauf der Konsole zu starten. Ab 10 Uhr waren die neuen Bestände der Playstation 5 in den Online-Shops der Händler verfügbar.

In den Ankündigungen hieß es bereits, dass die Konsole nur „solange der Vorrat reicht“ zum Verkauf stehe. Dieses war offenbar nur für wenige Minuten der Fall. Die Webseiten von Otto, Media Markt und Saturn waren zwischenzeitlich nicht mehr erreichbar. „Aufgrund der hohen Nachfrage nach den PlayStation 5 Konsolen ist unser Vorbestellkontingent aktuell erschöpft. Sollten noch Mengen verfügbar werden, gehen diese in den Vorverkauf. Wir halten dich auf dem Laufenden“, schreibt Otto auf seiner Webseite. „Leider ist unser Login aktuell überlastet - bitte führen Sie eine Gastbestellung durch“, heißt es bei Media Markt und Saturn.

Auch wurden die Bestellvorgänge offenbar immer wieder unterbrochen. Einige Twitter-Nutzer berichten, dass sie ihre Vorgänge beenden konnten, bisher aber noch keine Bestätigungsmail erhalten haben. Das könnte darauf zurückzuführen sein, dass die Systeme überlastet sind – es kann aber auch bedeuten, dass die Bestellung nicht erfolgreich war.

Playstation 5 ab 19. November im stationären Handel

Neben vielen Tweets, in denen Nutzer ihren Frust äußern, finden sich allerdings auch Beiträge über erfolgreiche Pre-Orders. Wer beim Versuch eine PS5 zu bestellen leer ausgegangen ist, muss sich bis zum 19. November gedulden. Ab dann erscheint die Konsole, die für 499 Euro erhältlich ist, im stationären Handel. Die Digital-Version ohne Laufwerk kostet 399 Euro. Ob es eine dritte Welle für Vorbestellungen geben wird, ist noch nicht bekannt.