Mobilfunknutzer melden bundesweite Störungen bei Vodafone und Whatsapp

Düsseldorf. Im Laufe des Montagvormittags ist es bundesweit wiederholt zu Störungen beim Telekommunikationsunternehmen Vodafone gekommen. Bis 11.45 Uhr gingen 3625 Störungsmeldungen beim Portal Allestörungen.de ein. Betroffen waren vor allem die Städte Hamburg, München, Leipzig, Berlin, Stuttgart, Bremen, Frankfurt am Main, Düsseldorf und Dortmund.

Vodafone kann keine Störung feststellen

Die Vodafone-Nutzer beklagten vor allem eine Störung ihres Festnetz-Internetzugangs sowie einen Ausfall ihrer Mobilfunkverbindung. “Mobilfunk ausgefallen, Telefonie und mobile Daten” und “Totalabsturz...Mal wieder”, schrieben Nutzer auf Allestörungen.de. “Wieder einmal Totalausfall. Alle drei Wochen das gleiche”, machte eine Facebook-Userin aus Braunschweig ihrem Ärger Luft. Bereits in der vergangenen Woche hatten Vodafone-Nutzer Störungen gemeldet.

Habt ihr auch mit Störungen bei #Vodafone zu kämpfen? @vodafoneservice sind euch derzeit Probleme bekannt?https://t.co/oc03zp1wQy — netzwelt.de (@netzwelt) February 17, 2020

Vodafone selbst konnte im Nachhinein keine Störung feststellen. “Heute Vormittag gab es keine nennenswerte Störungen in unseren drei Netzen - Mobilfunk, Festnetz und Kabelglasfasernetz”, teilte das Unternehmen auf Nachfrage mit. Lediglich in der Region Nord/Nordost habe es kleine regionale Einschränkungen gegeben. Zwischen Berlin und Hannover habe es von 11.40 bis 12.10 Uhr etwas weniger Kapazitäten im LTE-Netz gegeben. “Betroffen waren in dieser Gegend im Nordosten der Republik 12.300 Mobilfunkkunden, die für etwa 30 Minuten das mobile Internet nicht in der gewohnten Geschwindigkeit nutzen konnten.”

Whatsapp-Nutzer können keine Nachrichten senden

Zur gleichen Zeit beschwerten sich auch Nutzer des Instant-Messaging-Dienstes Whatsapp über einige Störungen. Probleme habe es vor allem beim Senden und Empfangen von Nachrichten, aber auch beim Einloggen auf den eignen Account gegeben. Die Einschränkungen scheinen weiter anzuhalten: Um 14.53 sind 32 Störungsmeldungen bei Allestörungen.de eingegangen.

Zuletzt häufiger Klagen über Vodafone

In den vergangenen Monaten gab es häufiger Beschwerden über Internetverbindungen von Vodafone. Teile Norddeutschlands hatten immer wieder kleinere Ausfälle, auch niedrige Geschwindigkeiten wurden öfter gemessen. Eine Ursache dafür ist nicht bekannt.

Wenn wir nicht Vodafone als Internet Anbieter hätten könnten meine Frau und ich uns vorstellen noch mal ein Kind zu bekommen , so aber bleibt dafür einfach keine Kraft und Zeit 😔 — Lars Weisbrod (@larsweisbrod) January 21, 2020