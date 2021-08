Mit persönlicher Note oder neutral und praktisch: Wallpaper-Ideen für Ihr Smartphone

Anzeige

Irgendwann haben Smartphone-Nutzerinnen und -Nutzer das alte Hintergrundbild einfach satt. Spätestens, wenn der Wallpaper Sie langweilt oder Sie ein neues Gerät haben, muss ein neues her. Ob persönlich, praktisch oder ganz neutral – wir zeigen Ihnen einige Ideen und Inspirationen für Ihren neuen Wallpaper auf dem Smartphone.

Bilder von Ihren Liebsten

Eine Möglichkeit, den Hintergrund ein wenig aufzupimpen, sind Fotos von den Liebsten. Ob Kinder, Eltern, Partnerin oder Partner – der Anblick zaubert Ihnen sicher ein Lächeln ins Gesicht, wenn Sie Ihr Smartphone das nächste Mal entsperren.

Urlaubsbilder gegen das Fernweh

Der letzte Urlaub ist schon viel zu lange her? Was bleibt, sind die Erinnerungsfotos – und was eignet sich besser für das neue Hintergrundbild als Sonne, Strand und Meer?

Alternativ können Sie natürlich auch Bilder im Internet suchen – zum Beispiel von Orten, zu denen Sie schon immer reisen wollten. Als Hintergrund sind sie eine schöne Motivation und wecken die Vorfreude auf den nächsten Urlaub.

Saisonale Hintergründe für die richtigen Vibes

Zu jeder Jahreszeit freut man sich auf etwas neues. Saisonale Hintergrundbilder sind daher eine schöne Idee, um die Vorfreude zu steigern. Ob ein Weihnachtsbaum im Dezember oder eine bunte Blumenwiese im Frühling – Bildideen gibt es zur Genüge. Oder haben Sie vielleicht selber eines in Ihrer Galerie, das nach Halloween, Weihnachten und Co. schreit?

Inspirierende Sprüche

Es läuft nicht jeden Tag rund. Umso schöner, wenn uns jemand daran erinnert, dass es auch wieder bessere Zeiten gibt. Ein motivierendes Zitat oder ein positiver Spruch auf dem Display können dabei helfen. Im Internet gibt es dazu bereits erstellte Hintergrundbilder, Sie können aber auch ganz einfach selber eines auf dem Smartphone erstellen.

Monatskalender auf den ersten Blick

Die Kalender-App auf dem Handy ist praktisch, klar. Aber manchmal ist sie zu viele Klicks entfernt. Stellen Sie sich doch ein Bild vom aktuellen Monat als Hintergrundbild ein. So haben Sie alle Wochentage immer auf einen Blick.

Der Countdown läuft

Ob Hochzeit, Geburtstag oder das neue Jahr: Fiebern Sie auf ein besonderes Ereignis hin, können Sie den Countdown auch auf dem Hintergrund Ihres Smartphone ansehen. Apps dafür gibt es sowohl für iOS als auch für Android-Geräte. Schauen Sie mal im Appstore nach.

Warum für ein Bild entscheiden

Wer sich nicht für ein Bild entscheiden möchte, kann auf vielen Smartphones auch eine Diashow als Hintergrundbild einrichten. Je nach Geschmack werden dann Bilder aus einem Ordner oder alle Fotos hintereinander abgespielt. Sehen Sie dafür am besten in Ihren Handy-Einstellungen nach. Aber Vorsicht: Solche Live-Hintergründe verbrauchen in der Regel deutlich mehr Akku – daher sollten Sie das Ladekabel nicht vergessen.