Medien: Parler-Chef ist offenbar entlassen worden

USA. Parler-Chef und Mitgründer John Matze soll nach eigenen Angaben von seinem Vorstand entlassen worden sein, wie einige US-Medien berichten. Die Plattform ist vor allem bei Anhängern des ehemaligen Präsidenten Trump beliebt. Fox News zitiert aus einem Memo, in dem Matze betont, dass er an dieser Entscheidung nicht beteiligt gewesen sei. Er sei in den letzten Monaten auf „ständigen Widerstand“ gegen seine Visionen für die Plattform und seinen „starken Glauben an die Meinungsfreiheit“ gestoßen.

Parler als Austauschsplattform beim Sturm auf das US-Kapitol

Parler ist vor allem bei Trump-Anhängern beliebt und diente auch zum Austausch über den Sturm auf das US-Kapitol am 6. Januar. Apple und Google entfernten daraufhin die App aus ihren App Stores und auch Amazon schaltete die für Parler zur Verfügung gestellten Server ab. Eine Klage seitens der App gegen die Sperrung Amazons wurde abgelehnt. Aktuell läuft das Netzwerk über den Provider Epik, gibt aber an, „technische Schwierigkeiten“ zu haben, und hofft, seine Nutzer „bald wieder begrüßen zu dürfen“.