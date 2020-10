Kürzel im Internet - Alles über LOL, IMHO und LMAO

Anzeige

Im Internet und den sozialen Netzwerken geht es nicht schnell und kurz genug - es ist voll von Abkürzungen. LOL und OMG sind nur einige bekannte Satzkürzungen, die häufig verwendet werden. Wer sich im Internet bewegt, sollte die gängigsten Kürzel kennen.

Formell und informell: Abkürzungen sind überall etabliert

Nicht nur im informellen Austausch unter Freunden werden Chat-Abkürzungen gerne genutzt. Auch in ernst gemeinten Chats und Nachrichten finden die kurzen Wörter immer mehr Freunde. Beinahe ein Klassiker ist mittlerweile BTW, kurz für “by the way”. Die deutsche Entsprechung von BTW – “übrigens/nebenbei gesagt” – ist zwar nur fünf Buchstaben länger, wird in Chats allerdings immer mehr verdrängt.

Chat-Abkürzungen, auf die Sie in jedem Fall früher oder später stoßen, sind zum Beispiel:

FYI : “For your information” (Zur Information)

: “For your information” (Zur Information) ASAP : “As soon as possible” (So schnell wie möglich)

: “As soon as possible” (So schnell wie möglich) FAQ : “Frequently asked questions” (Häufig gestellte Fragen)

: “Frequently asked questions” (Häufig gestellte Fragen) IMHO : “In my humble opinion” (Meiner bescheidenen Meinung nach)

: “In my humble opinion” (Meiner bescheidenen Meinung nach) AFAIK : “As far as I know” (So weit ich weiß)

: “As far as I know” (So weit ich weiß) AFK : “Away from keyboard” (Weg von der Tastatur bzw. abwesend)

: “Away from keyboard” (Weg von der Tastatur bzw. abwesend) IDK : “I don’t know” (Ich weiß es nicht)

: “I don’t know” (Ich weiß es nicht) TBH : “To be honest” (Um ehrlich zu sein)

: “To be honest” (Um ehrlich zu sein) TMI : “Too much information” (Zu viel Information).

: “Too much information” (Zu viel Information). TL;DR : “Too long; didnt read” (Zu lang, nicht gelesen)

: “Too long; didnt read” (Zu lang, nicht gelesen) NVM : “Nevermind” (Vergiss es)

: “Nevermind” (Vergiss es) GTG : “Got to go” (Muss jetzt los)

: “Got to go” (Muss jetzt los) PLZ : “Please” (Bitte)

: “Please” (Bitte) IRL : “In real life” (Im echten Leben)

: “In real life” (Im echten Leben) YOLO : “You only live once” (Man lebt nur einmal)

: “You only live once” (Man lebt nur einmal) GG : “Good Game” (Gutes Spiel)

: “Good Game” (Gutes Spiel) PPL : “People” (Leute)

: “People” (Leute) IMO : “In my opinion” (Meiner Meinung)

: “In my humble opinion” (Nach meiner bescheidenen Meinung) BRB : “Be right back” (Bin gleich zurück)

: “To be honest” (Um ehrlich zu sein) THX: “Thanks” (Danke)

Klassiker im Chat, aber auf offline: OMG und WTF

Mittlerweile werden immer häufiger die Chat-Abkürzungen OMG und WTF verwendet – nicht nur im Netz und auf dem Smartphone, sondern auch in der direkten gesprochenen Konversation. Mit diesen Internet-Abkürzungen verleihen User ihrem Erstaunen und ihrer Verwunderung Ausdruck.

