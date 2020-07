Lesen statt hören: Diese Apps wandeln Sprachnachrichten in Texte um

Anzeige

Anzeige

Hannover. Sprachnachrichten sind praktisch - aber meistens eher für den, der sie verfasst hat. Denn am Ende einer 10-minütigen Sprachnachricht, noch alle Fragen und Themen im Kopf zu haben, grenzt an ein Wunder. Auch ist es nicht immer möglich, eine Sprachnachricht an Ort und Stelle abzuspielen.

ZUM THEMA Telefon-Phobie: Bitte ruf mich nicht an

Doch wir wären nicht im Jahre 2020, wenn es dafür nicht eine Lösung geben würde. Für Android-Nutzer gibt es die kostenlose App Transcriber for WhatsApp, iPhone-Nutzer müssen für die Apps Textify und Audio in Text für WhatsApp leider bezahlen. Die Apps verwandeln kinderleicht Sprachnachrichten in Texte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Anzeige

Android-App: Fantasievolle Übersetzung, die ihren Zweck erfüllt

Die Android-App hat den Vorteil, dass es keine Beschränkungen bei der Länge der Sprachnachrichten gibt. Die Sprachnachricht kann über den “Teilen”-Button bei WhatApp direkt in den Transcriber geladen werden oder über die App selbst. Die Übersetzung ist teilweise etwas abenteuerlich, erfüllt aber ihren Zweck. Die App speichert außerdem alle Übersetzungen automatisch ab, dieselbe Sprachnachricht muss also nicht zweimal übersetzt werden.

Außerdem kann die App die Sprachnachrichten langsamer oder schneller abspielen. Der einzige Haken ist die viele Werbung, die andauernd abläuft und dass eine aktive Internetverbindung benötigt wird. Dafür ist das Feature kostenlos.

Anzeige

Um die Sprachnachricht übersetzen zu lassen, diese zunächst anwähleln. © Quelle: Alice Mecke

Über das Freigabe-Symbol bei WhatsApp, kann die Memo dann in die App geladen werden. © Quelle: Alice Mecke

Anzeige

Sobald die App ausgewählt wird, kann die Übersetzung losgehen. © Quelle: Alice Mecke

iPhone-Besitzer müssen bezahlen

Für iOS-Nutzer ist die App “Audio to Text for WhatsApp” laut Computermagazin “chip.de” gut geeignet. Die App kostet 1,99 €, eine kostenloses Feature für iOS gibt es derzeit nicht. Im Test klappte die Übersetzung ziemlich gut, schreibt chip.de. Die Audiodaten werden demnach mit dem Spracherkennungsdienst von Apple ausgewertet. Die Umwandlung funktioniert daher auch ohne stabile Internet-Verbindung. Auch diese App bietet einen Tempo-Wechsel beim Abspielen der Sprachnachrichten an.

Das Umwandeln von Memos klappt dabei nicht nur mit WhatsApp, sondern auch mit anderen Messengern. Auch in der Apple-App lassen sich Sprachnachrichten über die Funktion “Teilen” in die App importieren, wo sie sofort bearbeitet werden können.