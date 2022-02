Lauschangriff auf dem Smartphone: Hört mein Handy mich ab?

Anzeige

Anzeige

Situationen wie diese kennen wohl viele: Man sitzt abends mit Freunden zusammen und redet darüber, dass man sich zum Beispiel gerne ein neues Fahrrad kaufen möchte. Und am nächsten Morgen wird auf dem Smartphone plötzlich Werbung zu Fahrrädern und entsprechender Ausrüstung angezeigt. Klar, dass man da erst einmal stutzig wird und sich fragt: Wie kann das sein? Mein Handy wird doch bestimmt abgehört!

Angst um Daten ist großes Thema

Umfragen aus den vergangenen Jahren zeigen, dass diese Befürchtung weit verbreitet ist. Das Meinungsforschungsinstitut YouGov fand heraus, dass sich mehr als 60 Prozent der Deutschen Sorgen machen, dass ihr Smartphone eine Spionagesoftware enthält, die Daten heimlich mitliest. Und laut ARD-Deutschlandtrend fürchten ebenfalls über 60 Prozent, dass ihre persönlichen Daten im Internet missbraucht werden.

Anzeige

Geschichten, dass auf dem Smartphone Werbung zu Dingen anzeigt wird, über die man noch vor wenigen Tagen gesprochen hat, gibt es jedenfalls zur Genüge. Doch kann das sein? Hören auf dem Smartphone installierte Apps wirklich heimlich unsere Gespräche mit und verwenden sie zu Werbezwecken?

Der Tag Was heute wichtig ist. Lesen Sie den RND-Newsletter "Der Tag". Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Zugriff aufs Mikrofon ist das größte Einfallstor

„Technisch ist das möglich“, sagt Professor Hannes Federrath von der Uni Hamburg, der sich als Informatiker intensiv mit dem Thema beschäftigt hat. Voraussetzung dafür sei, dass die App von Nutzerinnen und Nutzern die Zugriffsberechtigung für das Mikrofon erhalten habe. Da das Mikrofon für die Nutzung vieler Anwendungen gebraucht wird (etwa um Sprachnachrichten in Messengerdiensten zu verschicken), wird die Freigabe in den meisten Fällen erteilt.

Anzeige

Ob eine App auf das Mikrofon zugreifen kann, hängt allerdings ebenfalls von deren Status ab. So gilt: Wenn eine App nicht gestartet wurde, hat sie auch keinen Zugriff auf die Sensorik. Läuft eine Anwendung nach dem Öffnen dagegen im Hintergrund weiter (wenn sie auf dem Touchscreen nicht mehr angezeigt wird), kann das Mikrofon weiterhin aktiviert werden. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte seine Programme nach Benutzung daher immer komplett schließen.

Indikator, um heimliches Abhören zu erkennen

Ein unbemerktes Abhören ist aber auch ohne diese Vorsichtsmaßnahme nicht ohne Weiteres möglich. Wenn das Mikrofon eingeschaltet ist, wird das auf dem Smartphone nämlich durch einen kleinen orangenen (IOS) oder grünen (Android) Punkt oben in der Statusleiste angezeigt. „Dieser Punkt wird vom Betriebssystem eingeblendet und kann von einer App nicht unterdrückt werden. Es ist also erkennbar, wenn Apps heimlich das Mikrofon einschalten“, erklärt Federrath.

Doch was heißt in diesem Fall eigentlich „heimlich“? Frederick Richter ist Vorstand der Stiftung Datenschutz und sagt: „Man muss unterscheiden zwischen einem Abhören, das der Person nicht bewusst ist, und einem illegalem Abhören. Es kann sein, dass ich meiner App in der Nutzungsvereinbarung erlaubt habe, das Mikrofon zu benutzen, und diese Daten für Analysezwecke zu verwenden. Wenn ich das irgendwann vergesse, ist es für mich natürlich ein illegales Abhören und es kommt mir unrechtmäßig vor. Datenschutzrechtlich ist es aber legal, da ich ja die Einwilligung dazu gegeben habe.“

Was steht in den Nutzungsbedingungen?

Diese Situation hält Richter für ein großes Problem. Dass man sich vor dem Installieren einer App die Nutzungsbedingungen tatsächlich durchliest, passiert – wie die meisten vermutlich aus eigener Erfahrung wissen – so gut wie nie. Für den Datenschutz spielt das jedoch keine Rolle. Es wird lediglich geprüft, ob der Betreiber seine Absichten verständlich und transparent formuliert hat.

Video Selfie gelöscht: Was vom peinlichen Foto wirklich übrig bleibt 4:10 min Versehentlich aufgenommene Selfies von der letzten Party oder Bilder, die niemand mehr sehen sollte – doch einfach zu löschen ist nicht immer so einfach wie gedacht. © Amandine Cormier/RND

Eindeutige Beweise fehlen

Anzeige

Beweise, dass Apps tatsächlich unbemerkt Gespräche mithören, gibt es bislang – trotz verschiedener Untersuchungen – nicht. Einer der Hauptgründe, warum es so schwierig ist, etwas darüber herauszufinden, liegt laut dem Informatiker Federrath darin, dass die App-Hersteller ihren Quellcode nicht offen legen. „Ohne Einblick in den Quellcode können wir mit Apps nur Verhaltensanalysen durchführen. Das heißt, wir lassen die App laufen und schauen, ob sie beispielsweise auf das Mikrofon zugreift, obwohl keine entsprechende Funktion ausgeführt wird.“

Dass Apps bei solchen Tests erkennen, wann sie beobachtet werden, und ihre Abhörfunktion deshalb abschalten, hält Federrath für unwahrscheinlich. Denn bei Untersuchungen könne man der App in einem speziellen Modus einen Originalbetrieb vorgaukeln und habe dadurch Zugriff auf alle Funktionen. Diese Manipulation zu erkennen, ist für die App kaum möglich.

Facebook und Co. beteuern ihre Unschuld

Große Konzerne wie Facebook oder Google beteuern immer wieder, dass sie Nutzerinnen und Nutzer nicht bespitzeln. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg dementierte diese Vorwürfe 2018 sogar vor dem US-Kongress. Gewissheit bedeutet das zwar nicht. Für Federrath gibt es aber gute Gründe solchen Aussagen zu glauben: „Wenn so etwas öffentlich würde, wäre das ein Riesenskandal für die App-Hersteller, der das Vertrauen massiv untergraben und hohe Strafen nach sich ziehen würde. Das bringt den Anbietern gar nichts.“

Weshalb andere Erklärungen wahrscheinlicher sind

Warum bekommen wir dann aber dennoch Werbung angezeigt, die exakt zu unseren Gesprächen passt? Festzuhalten ist, dass Konzerne wie Facebook oder Google gar nicht heimlich lauschen müssen, um relevante Informationen über uns zu sammeln. Durch jeden Klick, jeden Like, jedes veröffentlichte Bild hinterlassen wir im Internet so viele Spuren, die durch Tracking – auch von anderen Anbietern – über mehrere Geräte und Webseiten hinweg verfolgt werden können. „Das geht so präzise, dass akustisches Abhören gar nicht nötig ist“, betont Datenschützer Richter.

Ob es nicht doch manchmal geschieht, lässt sich nicht mit hundertprozentiger Sicherheit ausschließen. Welche Apps auf das Handy und wie viel man im Netz von sich preisgibt, muss jede und jeder daher am Ende für sich selbst entscheiden.