Berlin. Das Goethe-Institut hat eine Online-Plattform für internationale Kulturangebote aufgesetzt. Über die Seite kulturama.digital sollen sich Kulturschaffende mit ihren Online-Veranstaltungen über Grenzen hinweg Sichtbarkeit und Reichweite verschaffen können, wie das Goethe-Institut am Donnerstag in Berlin mitteilte. Damit sollen die Events ein internationales Publikum erreichen und Spenden für die Künstler möglich gemacht werden.

Künstler stellen digitales Angebot zur Verfügung

"Weltweit stehen Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturinstitutionen vor existenziellen Herausforderungen", sagte der Generalsekretär des Goethe-Instituts, Johannes Ebert, unter Hinweis auf abgesagte Konzerte, geschlossene Museen und wegbrechende Einnahmen. "In Zeiten sozialer Distanz ist die Digitalisierung im Moment der einzige Weg, um Kulturangebote auf virtuelle Weise an die Menschen zu bringen." Experimentelle und klassische Formate seien auf der Plattform gleichermaßen erwünscht, sagte Ebert. Die Kulturangebote könnten kostenlos hochgeladen werden.

Gleichzeitig gehen die Goethe-Institute in Deutschland in Folge der Corona-Krise in Kurzarbeit. Betroffen sind rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mit dem Gesamtbetriebsrat werde dazu eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet. Derzeit sind weltweit fast alle 157 Goethe-Institute für den Publikumsverkehr geschlossen. Dadurch fallen Einnahmen für die Sprachkurse weg, die nur zum Teil durch digitale Angebote kompensiert werde können.

Im Ausland entsteht so nach Angaben des zuständigen Auswärtiges Amtes eine Lücke von bis zu 80 der sonst 100 Millionen Euro. Im Inland, wo das Goethe-Institut in Konkurrenz zu anderen Anbietern steht, werden etwa 50 Millionen Euro pro Jahr mit Sprachkursen eingenommen. Das Goethe-Institut dient als kulturelles Aushängeschild Deutschlands im Ausland. Derzeit sitzt die Kultureinrichtung in 98 Ländern. In Deutschland unterhält das Goethe-Institut zwölf Einrichtungen.

RND/dpa