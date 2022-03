Kriegsvideos auf Tiktok: „Es ist wichtig, aus dieser Endlosschleife herauszukommen“

Anzeige

Friederike Siller (45) ist Professorin am Institut für Medienforschung und Medienpädagogik an der Technischen Hochschule Köln. In ihrer Forschung beschäftigt Siller sich unter anderem mit Kindermedien – und mit der Rolle von Erwachsenen bei der Mediennutzung durch Kinder und Jugendliche.

Frau Siller, durch soziale Netzwerke wie etwa Tiktok können Kinder und Jugendliche derzeit das Kriegsgeschehen in der Ukraine hautnah miterleben. Was macht das mit ihnen?

Als Pädagogin kann ich sagen, dass das, was die Kinder da momentan sehen, eine Überforderung ist. Man darf nicht vergessen, dass die Kinder noch in der Pandemiesituation sind. Was jetzt kommt, ist für sie noch beängstigender. Deshalb sind sie besonders vulnerabel.

Welche Rolle spielt Tiktok dabei im Vergleich zu anderen Medien?

Auf Tiktok werden Videos in hoher Geschwindigkeit geteilt. Häufig lassen sie viele Fragen offen. Die Eindrücke kommen ungefiltert und können Angst und Verunsicherung auslösen.

Friederike Siller ist Professorin für Medienpädagogik an der TH Köln. © Quelle: privat

Wie können Erwachsene ihre Kinder vor den Videos schützen?

Ich empfehle Eltern von jüngeren Kindern, das heißt von Kindern im Alter bis 13 Jahre, sehr eindrücklich, ihren Kindern andere Medienangebote aufzuzeigen. Wenn die Kinder dennoch auf Tiktok unterwegs sind, sollten die Eltern genau hinschauen, welchen Content ihre Kinder sehen. Selbst bei Tiktok gibt es das sogenannte Family Pairing, wo man als Eltern bestimmte Einstellungen vornehmen kann.

Und was empfehlen Sie Eltern von Jugendlichen?

Auch Jugendliche können durch ihre Eltern darin bekräftigt werden, das Handy wegzulegen. Es ist wichtig, aus dieser Endlosschleife an Videos herauszukommen. Eltern können dafür die nötige Struktur geben.

Nicht immer werden Eltern verhindern können, dass ihre Kinder die Kriegsvideos sehen. Wie können sie ihre Kinder bei der Verarbeitung des Gesehenen unterstützen?

Ich rate Eltern, direkt an das Kind heranzutreten und Fragen zu stellen. Was hast du gesehen? Was hat dich daran nachdenklich gemacht? Wer hat das gepostet? Wichtig ist, die Kinder nicht mit diesen belastenden Nachrichten allein zu lassen. Man sollte nicht zu viel Zeit verstreichen lassen. Am besten nimmt man sich für jeden Tag vor, nochmal nachzufragen, was das Kind gesehen hat. Distanz zu den Videoinhalten aufzubauen fällt vielen Kindern und Jugendlichen schwer. Sie brauchen da Unterstützung.

Auf Tiktok kursieren nicht nur reale Einblicke in das Kriegsgeschehen. Immer wieder tauchen Fake News auf. Wie kann man Kinder darüber aufklären?

Hier kommt es wieder stark auf die Altersgruppe an. Bei jüngeren Kindern ist es grundsätzlich Aufgabe der Eltern, vorab zu überlegen, welche Quellen in Frage kommen. Das gilt nicht nur für Tiktok. Jugendliche kann man auf andere Quellen hinweisen. Zudem ist es wichtig, darüber zu sprechen, woher die Informationen kommen, und ob es sich wirklich um eine Nachrichtenquelle oder nicht etwa um ein Gerücht handelt. Das ist aber natürlich ein größeres Anliegen. Auch Erwachsene sind oft überfordert, wahre von falschen Nachrichten zu unterscheiden. Hier sind deshalb auch die Schulen gefragt.

Was können Schulen denn tun?

Sie sind in der Lage dazu, nochmal anders als Eltern über das Thema zu reden. Manche Eltern können nur emotional über das Thema sprechen. Da können Schulen mithelfen, indem sie den Stoff auf einer Sachebene vermitteln. Sie sollten vermitteln: nicht jede Nachricht, die richtig aussieht, ist tatsächlich richtig.

Stichwort Sachebene: Welche Nachrichtenquellen empfehlen Sie für Kinder?

Gerade in der momentanen Situation sind gezielte Nachrichten für Kinder und Jugendliche wichtig. Es gibt einige seriöse Angebote, die sich an junge Menschen richten. Solche Angebote helfen, die Informationen in einer sachlichen und nüchternen Art und Weise vermittelt zu bekommen. Das ermöglicht auch eine Distanz zu den Ereignissen. Auch für Kinder gilt: Guter Journalismus ist nicht durch Videoseiten ersetzbar, auf die jede und jeder etwas hochladen kann.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet zum Beispiel mit den Kindernachrichten Logo!, neuneinhalb und dem Kinderradio KiRaKa Informationsangebote, die nicht nur kindgerecht formulieren, sondern auch auf die Kinderseele Rücksicht nehmen. Es gibt Suchmaschinen für Kinder wie die Blinde Kuh und fragFINN.de, über die Kinder recherchieren können und auf speziellen Internetseiten wie www.hanisauland.de erhalten Kinder Hintergrundinformationen.

Und was, wenn einem auch die seriösen Nachrichten zum Kriegsgeschehen zu viel werden?

Es ist wichtig, den Kindern zuzuhören und mit ihnen über das Gehörte und Gesehene zu sprechen. Ich glaube, dass es für Eltern und deren Kinder aber gleichzeitig gut ist, den normalen Alltag möglichst weiterzuleben und so Stabilität zu signalisieren. Und es hilft der psychischen Gesundheit, sich ganz bewusst Medienauszeiten zu nehmen.