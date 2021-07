Nach Apotheken-Stopp: Wo bekommt man jetzt noch den digitalen Impfnachweis?

Anzeige

Anzeige

Berlin. Seit Mittwoch können Apotheken in Deutschland keine digitalen Impfzertifikate mehr ausstellen. Der Apothekerverband (DAV) hat die Ausstellung in Rücksprache mit dem Bundesgesundheitsministerium gestoppt, nachdem Sicherheitslücken aufgetaucht waren.

Um an den digitalen Impfnachweis zu kommen, stehen die Apotheken also vorerst nicht zur Verfügung. Wer sich das Zertifikat trotzdem ausstellen lassen möchte, kann sich an Arztpraxen wenden, empfiehlt das Robert-Koch-Institut (RKI).

Die Pandemie und wir Der neue Alltag mit Corona: In unserem Newsletter ordnen wir die Nachrichten der Woche, erklären die Wissenschaft und geben Tipps für das Leben in der Krise ‒ jeden Donnerstag. Aktivierungsmail verschickt Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Newsletter. In Kürze erhalten Sie einen Aktivierungslink per E-Mail von uns. Die Newsletter-Anmeldung hat leider nicht geklappt. Bitte versuchen Sie es noch einmal und laden Sie die Seite im Zweifel neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. ABONNIEREN Abbestellen ABONNIEREN Mit RND-Konto abonnieren

Anzeige

Die besten Chancen auf einen digitalen Impfpass hat derzeit, wer sich in einer Praxis oder einem Impfzentrum impfen lässt, in dem das Zertifikat direkt vor Ort bei der Impfung ausgestellt wird. Diese Möglichkeit bieten allerdings nicht alle Praxen und Zentren, betont das RKI auf Nachfrage. Die Stellen müssten dazu stets mit neuen Updates der Software ausgestattet sein.

Impfzertifikat zum Download

Kann das Dokument beim Impftermin nicht ausgestellt werden, kann man sich nachträglich an eine Arztpraxis wenden, die den Service anbietet. Einige Praxen bieten das Ausstellen des Impfzertifikats sogar per Online-Sprechstunde an. Dafür müssen der Personalausweis, die Versichertenkarte und das gelbe Impfbuch zum Nachweis vorgezeigt werden.

Einige Impfzentren bieten das Impfzertifikat nachträglich zum Download an. Wer etwa im Hamburger Impfzentrum geimpft wurde, kann diesen Service in Anspruch nehmen. Die Berliner Impfzentren kooperieren mit dem Anbieter Doctolib. Nach der Impfung kann man sich dort das Zertifikat im persönlichen Online-Patientenkonto downloaden. In Niedersachsen können sich Geimpfte den Nachweis über das Impfportal ausstellen lassen. Auch in Bayern wird das Zertifikat zum Download über das Portal zur Impfregistrierung angeboten.

Zusendung per Post braucht Zeit

Laut Robert-Koch-Institut werden QR-Codes zum Einscannen in allen Bundesländern auch nachträglich per Post zugesendet. Wer eine Impfung erhalten hat, werde bei den Behörden für die Ausstellung des digitalen Impfzertifikates registriert. Dies sei unabhängig von dem Ort, an dem man geimpft worden sei. Allerdings brauche man hier Geduld, da die Reihenfolge der Ausstellung oft unregelmäßig sei.

Der Sprecher der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Roland Stahl, appelliert an die Geimpften, sich für die Ausstellung des digitalen Impfzertifikats nicht an viele verschiedene Praxen oder unbekannte Ärztinnen und Ärzte zu wenden. „Der digitale Impfpass ist nur eine Ergänzung, viel wichtiger ist das gelbe Impfheft“, so Stahl. Die Praxen seien mit dem Impfen und der Behandlung ihrer Patientinnen und Patienten bereits genügend ausgelastet. Besonders im Ausland sei der gelbe Impfausweis oftmals die bessere Wahl. „Niemand muss Angst haben, dass er nicht in den Urlaub fahren kann“, sagt Stahl.

Bei Fragen rund um den digitalen Impfpass kann man sich an das Robert-Koch-Institut wenden. Dort ist für Auskünfte rund um Technik, Zertifikat und Apps die Hotline 0800 - 47 47 001 eingerichtet.